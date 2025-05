Rivoluzione Juventus e ritorno Conte: “Ci sono voci pesanti”

In casa bianconera potrebbe seriamente arrivare l’ennesima rivoluzione a prescindere dalla Champions: la conferma è importante

La Juventus non va oltre il pareggio nello scontro diretto per la Champions in casa del Bologna. Era un’occasione d’oro per la squadra bianconera di allontanare i rossoblù, che vivranno un finale di campionato intensissimo tra il calendario complicato in Serie A (Milan, Fiorentina e Genoa) e la finale di Coppa Italia. Invece la squadra di Tudor è andata in vantaggio e nel secondo tempo si è fatta raggiungere dalla rete di Freuler. Rammarico ce n’è, vista anche l’occasione clamorosa nel finale capitata ad Alberto Costa.

Resta tutto completamente in bilico: la Juve è a pari punti con Roma e Lazio, al momento davanti per la classifica avulsa ma sempre col Bologna a tallonarla a -1. Insomma, è tutto totalmente aperto. E questo vuol dire che la qualificazione in Champions League è appesa a un filo, anche se le sue ultime tre partite sono sulla carta molto più semplici rispetto a quelle delle avversarie. Dopo lo scontro diretto che può essere decisivo di sabato sera a Roma con la Lazio, ci saranno Udinese e Venezia. Di certo c’è che il traguardo del quarto posto è assolutamente vitale.

Resta il fatto che, a prescindere da come si chiuderà la stagione, nei prossimi mesi di scossoni ne potrebbero arrivare lo stesso. Ne ha parlato Ivan Zazzaroni nel corso di ‘Pressing’ su ‘Sport Mediaset’: “Secondo me Tudor lo cambiano. Da quello che sentiamo ci sarà un cambiamento radicale. Chiellini? Prenderà sicuramente un ruolo nella Juve, mi sembra anche naturale e fisiologico, è un ex giocatore, ha studiato, sa parlare, ha esperienza e competenza, ha tutte le caratteristiche che servono in una società”.

Conte e nuovo allenatore Juve, Zazzaroni: “Io ancora firmo”

Per cui nessuno è al sicuro, allenatore e tantomeno dirigenti. E non è chiaro se la possibile rivoluzione possa riguardare solamente il comparto sportivo: “Le voci sono pesanti in generale – continua il direttore del Corriere dello Sport -, pare che John Elkann sia deciso a fare cambiamenti molto forti”. Restando alla questione panchina, in orbita Juve – almeno nel tam tam social e in qualche spiffero – resta Antonio Conte che ha il suo ennesimo scudetto in mano. Anche se De Laurentiis ha tutti gli strumenti, almeno sulla carta, per trattenerlo a Napoli.

Ivan Zazzaroni infatti parla così: “Firmo anche oggi che Conte non sarà alla Juve il prossimo anno e resterà al Napoli. Se poi De Laurentiis impazzisce e dice a Conte ‘No guarda va bene così, non ti do i giocatori che vuoi per la Champions’, può darsi che Conte se ne vada. Ma non ci sono gli elementi ora per dire questo. Poi ho visto Ronaldo il Fenomeno andare al Milan, Capello andare alla Juve quando era alla Roma, quindi può succedere di tutto. Ma oggi come oggi è bloccato lì”.