Bastoni e il siparietto con Inzaghi: “Io così non gioco”. Polemiche scudetto: “Campionato non è falsato”

Insieme al tecnico, nella conferenza stampa pre Inter-Barcellona è intervenuto anche il difensore della Nazionale

Vigilia di Inter-Barcellona ad Appiano Gentile, con la classica conferenza stampa di Simone Inzaghi a precedere l’allenamento del pomeriggio.

Massima concentrazione evidentemente nel quartier generale nerazzurro, ma allo stesso tempo tanta serenità e convinzione come dimostra il siparietto durante la conferenza tra l’allenatore piacentino e Alessandro Bastoni, al suo fianco per le dichiarazioni pre partita.

Inzaghi parla mosse sulla fascia sinistra: “Dimarco e Carlos Augusto possono giocare insieme”. A quel punto arriva la replica del difensore della Nazionale: “Ah no… perché in quel caso non gioco io”, tra le risate generali della sala stampa della Pinetina.

Bastoni alla vigilia di Inter-Barcellona: “Siamo a due partite dal vincere la Champions”

Bastoni prima aveva analizzato il decisivo match di San Siro: “Daremo il 200% delle nostre possibilità, siamo a due partite dal vincere la Champions League. Sembra quasi scontato questo traguardo, ma non capita tutti gli anni di giocare una semifinale di Champions”.

🗣️ #InterBarcellona – #Bastoni in conferenza: “Daremo il 200%, siamo a due partite dal vincere la Champions League. Sembra quasi scontato questo traguardo, ma non capita tutti gli anni di giocare una semifinale di Champions” 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/ml32BudEQL — Giorgio Musso (@GiokerMusso) May 5, 2025

L’alfiere nerazzurro prosegue parlando della forza degli avversari: “Ci saranno dei momenti di grande sofferenza, il gioco del Barcellona ti porta a questo. Ci servirà la spinta di tutto San Siro. Non vediamo l’ora di scendere in campo e posso solo applaudire quello che sta facendo questo gruppo. Siamo il 14° fatturato della Champions e nessuno all’inizio si aspettava che arrivassimo fino a questo punto. Questo rimarca ancor di più il lavoro che sta facendo il mister. Se siamo una big in Europa? Il campo sta dicendo questo“.

Bastoni conclude soffermandosi sulle polemiche arbitrali: “Apprezzo molto Marciniak, con lui si può dialogare. Torti arbitrali nella corsa scudetto? Non credo che il campionato sia stato falsato“.