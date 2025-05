Theo Hernandez, la scelta è fatta: i quattro motivi per la nuova firma

Il terzino francese è in scadenza di contratto con il Milan e un altro top club europeo lo ha puntato in maniera quasi totale

Il Milan ha un unico vero grande obiettivo rimasto in questa stagione, sollevare la Coppa Italia nel cielo di Roma il prossimo 14 maggio. In questo modo i rossoneri riuscirebbero a qualificarsi per l’Europa League, visto che il campionato è da ritenersi praticamente concluso. La squadra di Conceicao è al nono posto, a 9 punti di distanza dalla Juventus che attualmente è invece quarta. E anche le altre coppe sono lontane 6 e 7 punti. Serve molto più di un miracolo insomma.

E allora all-in sulla sfida contro il Bologna in programma tra poco più di dieci giorni, niente affatto semplice visto che la squadra di Italiano è tra le più in forma, di certo tra quelle che gioca meglio, al netto di qualche assenza importante come quella di Ndoye. Lo svizzero, però, dovrebbe essere comunque a disposizione per la finale. Sarà poi un’estate di ulteriori cambiamenti per il Milan, molto probabilmente con un altro allenatore e magari pure col nuovo Ds. E poi i calciatori, serviranno sicuramente dei rinforzi tra difesa e centrocampo che ad ora sono i reparti più sguarniti. Sarà importantissimo poi capire il futuro dei big, tre in particolare: Mike Maignan, Theo Hernandez e Rafael Leao. Reijnders ha rinnovato, Pulisic lo farà a breve e a meno di offerte davvero indecenti resteranno in rossonero.

Qualche dubbio in più sicuramente per gli altri tre, in particolare i due nazionali francesi. Scremando ancora, però, il portierone ex Lille ha comunque chance di firmare il rinnovo anche se l’addio resta ipotesi percorribile. Sia lui che Theo hanno il contratto in scadenza nel giugno 2026 e gli estimatori non mancano. Per il terzino lo scenario di un divorzio sembra ancora più probabile e per certi versi la destinazione sembra quasi scritta.

Come riporta ‘AS’, infatti, il Real Madrid ha messo da tempo Theo Hernandez sulla lista dei candidati per il ruolo di terzino sinistro del futuro. È una posizione che per forza di cose i Blancos devono rinforzare e, sfumato Davies che ha poi rinnovato col Bayern, il francese sarebbe l’ideale. Il quotidiano spagnolo infatti elenca tutti i motivi per cui il classe ’97 è assolutamente in cima alla lista della spesa per la fascia sinistra.

Il Real Madrid punta Theo Hernandez: dal costo al desiderio di tornare

Sarebbe un ritorno molto romantico, visto che Theo ha giocato con la maglia del Real per una stagione nel 2017/18 quando aveva 20 anni e non è riuscito a imporsi. Anche perché da quelle parti c’era un certo Marcelo. Poi il prestito alla Real Sociedad e, al rientro, la cessione al Milan per poco più di 20 milioni. ormai 6 sei anni fa. Hernandez è ancora giovane (ha 28 anni), ma ha una grande esperienza maturata con i rossoneri con cui ha vinto pure lo scudetto. Ha ritrovato poi la nazionale di cui è comunque un punto fermo: all’Europeo non ha saltato neanche un minuto.

E poi ovviamente è in scadenza a giugno 2026 per cui può essere strappato al Milan a un prezzo senza dubbio inferiore, di certo non i 60 milioni che poteva valere qualche tempo fa. Non ci sarebbero inoltre problemi di adattamento, in quanto Hernandez è cresciuto in Spagna e conosce bene la Liga. E lui stesso tornerebbe volentieri al Real Madrid, anche per riprendere un discorso sospeso nel 2018, quando era ancora troppo giovane per competere a certi livelli. Per lui è rimasto un pensiero fisso in questi anni.

Theo non ha ancora rinnovato col Milan e non è detto che lo faccia, la situazione di grandi cambiamenti in rossonero potrebbero spingere entrambe le parti a un divorzio. Il legame comunque è forte, tra Hernandez e il Diavolo, non va escluso neanche un clamoroso nuovo matrimonio. Ma i rossoneri, senza passi avanti sul rinnovo, sono disposti a privarsene e intanto hanno pure già individuato il sostituto: come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it si tratta di Maxim de Cuyper. E il Real, alle giuste condizioni, è pronto a cogliere l’occasione.