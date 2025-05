PAGELLE E TABELLINO MONZA-ATALANTA 0-4: risveglio De Ketelaere, disastro Lekovic

Voti, top e flop del match dell’U-Power Stadium, valido per la 34° giornata del campionato di Serie A. Il belga si sblocca con una doppietta, brianzoli matematicamente retrocessi

Primo verdetto di questa Serie A: il Monza – contestato e con Galliani che lascia in anticipo lo stadio – retrocede matematicamente in Serie B a tre giornate dal termine del campionato.

I brianzoli di Nesta vengono travolti in casa dall’Atalanta, trascinati da un ritrovato De Ketelaere. Il belga con una doppietta trascina i suoi, brilla anche Loookman nel tridente orobico. Nel finale poker firmato dal neo-entrato Brescianini. Disastro Monza, malissimo Lekovic nel pacchetto arretrato. Forson uno dei pochi a salvarsi, fischiato l’ex Maldini che manca una facile occasione. Gasperini, grazie al rotondo 4-0 dell’U-Power Stadium, blinda il piazzamento Champions.

MONZA

Pizzignacco 5,5

Pedro Pereira 5 (Lekovic 4)

Caldirola SV (16′ Brorsson 4,5)

Palacios 5

Birindelli 5,5

Castrovilli 5,5 (46′ Forson 6)

Bianco 5

Akpa Akpro 5,5

Kyriakopoulos 5 (76′ Ciurria 5,5)

Mota 5,5

Caprari 5 (70′ Vignato 5,5)

Nesta 4,5

TOP MONZA: Forson 6 – Uno dei pochi a salvarsi nel marasma generale. Impegna Carnesecchi in tuffo di testa, dà vivacità alla manovra brianzola con il suo ingresso in campo nella ripresa.

FLOP MONZA: Lekovic 4,5 – Lookman gli dà subito il benvenuto dopo l’intervallo. Viene travolto dal nigeriano, che lo punta e lo salta sistematicamente. Disastrosa finora la sua avventura al Monza: acquisto tutt’altro che azzeccato nella finestra di gennaio.

ATALANTA

Carnesecchi 6,5

Kossounou 6,5 (46′ Toloi 6)

Hien 6

Djimsiti 6,5 (76′ Cuadrado 6)

Bellanova 6,5

De Roon 6,5

Ederson 7

Zappacosta 6,5

De Ketelaere 8 (64′ Pasalic 6)

Retegui 6,5 (76′ Maldini 5,5)

Lookman 7,5 (80′ Brescianini 6,5)

Gasperini 7

TOP ATALANTA: De Ketelaere 8 – Torna a ruggire dopo 16 turni senza gol davanti a Paolo Maldini, che tre anni fa lo portò al Milan. Doppietta d’autore: si beve la difesa di casa sulla rete del vantaggio, raddoppio d’astuzia qualche minuti più tardi. Quando basta per far felice Gasperini e sbloccarsi. Ritrovato.

FLOP ATALANTA – Maldini 5,5 – Poco spazio nelle ultime uscite, anche oggi in campo nel finale e a risultato già acquisito dagli orobici. Non sfrutta a dovere neanche questi minuti: poco cattivo davanti a Pizzignacco sull’azione del possibile poker, prima del definitivo 4-0 firmato dall’altro subentrato Brescianini. Si becca pure i fischi del suo ex pubblico.

Arbitro: Pairetto 6

Serie A, il tabellino di Monza-Atalanta: brilla Lookman Maldini fischiato

MONZA-ATALANTA 0-4

12′ e 23′ De Ketelaere; 47′ Lookman; 89′ Brescianini

Monza (3-5-2): Pizzignacco; Pedro Pereira (46′ Lekovic), Caldirola (16′ Brorsson), Palacios; Birindelli, Castrovilli (46′ Forson), Bianco, Akpa Akpro, Kyriakopoulos (76′ Ciurria); Mota, Caprari (71′ Caprari). A disposizione: Vailati, Mazza, Urbanski, Sensi, D’Ambrosio, Petagna, Martins, Colombo. Allenatore: Nesta

Atalanta(3-4-3): Carnesecchi; Kossounou (46′ Toloi), Hien, Djimsiti (76′ Cuadrado); Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere (64′ Pasalic), Retegui (80′ Brescianini), Lookman (76′ Maldini). A disposizione: Rui Patricio, Rossi, Sulemana, Ruggeri, Samardzic. Allenatore: Gasperini

Arbitro: Pairetto (sez. Nichelino)

VAR: Ghersini

Ammoniti: Palacios (M), Hein (A), Cuadrado (A)

Espulsi: –

Note: recupero 3′ e 3′; spettatori 10.440