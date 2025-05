Monza-Atalanta, nuovo infortunio e contestazione all’U-Power Stadium

La squadra brianzola sempre più vicina alla matematica retrocessione in Serie B: la curva contesta, mentre Nesta continua a perdere i pezzi

Stagione disastrosa per il Monza, ormai sempre più vicino alla retrocessione in Serie B e con la matematica che potrebbe arrivare già oggi al termine del match contro l’Atalanta.

La squadra di Alessandro Nesta non è neanche fortunata, con il tecnico dei brianzoli che ha perso dopo pochi minuti della sfida con gli orobici anche Luca Caldirola. Problema di natura muscolare per l’esperto difensore e capitano del Monza, sostituito da Brorsson al 16′ del primo tempo.

Caldirola si aggiunge alla lunghissima lista di indisponibili dei biancorosso, che oggi oltre al lungodegente Pessina devono rinunciare anche a Keita, Izzo, Gagliardini, Turati, Carboni, Zeroli e Ganvoula.

Doppio De Ketelaere, Monza quasi retrocesso: contestato anche Galliani

Monza decimato e contestato anche dalla curva dell’U-Power Stadium, con i brianzoli a un passo dalla retrocessione in Serie B. Matematica che probabilmente arriverà già oggi pomeriggio con tre turni d’anticipo, considerando anche il doppio vantaggio dell’Atalanta nel primo tempo grazie ai due gol realizzati da De Ketelaere.

La contestazione non ha risparmiato neanche la società e l’Ad Adriano Galliani, con il Monza che così saluterebbe la massima serie dopo tre stagioni. Dopo la mezz’ora problema anche in casa Atalanta: fastidio alla coscia per Kossounou, che ha concluso il primo tempo senza però rientrare in campo dopo l’intervallo. Al posto del difensore ivoriano dentro Toloi nell’undici di Gasperini.