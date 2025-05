Juventus, Vlahovic ai saluti: il sostituto arriva dalla Germania

Vlahovic può dire addio questa estate ed il suo sacrificio porta in dote il suo erede. Può arrivare dalla Germania ed essere un innesto di assoluto valore, capace di rilanciare le ambizioni del club bianconero.

In casa bianconera tiene banco ormai da diverso tempo la questione che gravita attorno al futuro di Dusan Vlahovic. Il bomber serbo, infatti, anche in questa stagione ha ampiamente deluso le aspettative di tutti ed ormai il suo futuro sembra ormai scritto. A meno di clamorosi colpi di scena, infatti, saluterà la Juventus e partirà per una nuova avventura. La destinazione più probabile da questo punto di vista è sicuramente la Premier League, dove continua ad avere diversi estimatori ormai da tanti anni.

Dal canto suo, però, la Juve non può più permettersi di sbagliare la scelta del centravanti, dal momento che si tratta di un problema, quello del gol, che Allegri prima, Thiago Motta poi ed Igor Tudor infine non sono riusciti realmente a risolvere. Questa squadra segna troppo poco. L’addio di Dusan Vlahovic, però, può portare nelle casse della Juventus il denaro che serve per prendere il suo sostituto, che può arrivare direttamente dalla Germania e rappresentare un innesto di alto profilo per il progetto dei bianconeri. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Via Vlahovic, dentro il bomber dalla Germania: le ultime notizie

Vlahovic di recente è stato accostato anche a club di Serie A, ma in ogni caso è praticamente scontato che non farà parte della Juventus del futuro. In tal senso, però, è scontato che i bianconeri dovranno sondare il calciomercato internazionale per trovare un degno erede, capace di regalare a questa squadra il salto di qualità di cui ha bisogno. Stando a quanto raccontato dalla Gazzetta dello Sport, per l’eredità del serbo la Juve ha messo nel mirino anche un bomber che arriva dalla Germania.

Si tratta di Victor Boniface, centravanti del Bayer Leverkusen e della Nazionale nigeriana che ormai da diversi anni fa parlare di sé e segna con una continuità notevole. Pur non essendo enorme il minutaggio avuto fino a questo momento, in stagione ha comunque messo a segno 11 gol in tutte le competizioni, collezionando 27 presenze. Insomma, un bottino davvero notevole.

Il suo valore di mercato si aggira, secondo Transfermarkt, intorno ai 45 milioni di euro, ma la cifra si potrebbe abbassare proprio perché non è più un titolare fisso della squadra di Xabi Alonso. La Juventus fiuta il colpo e sarebbe un profilo a basso costo rispetto al sogno Osimhen, pur rappresentando comunque un attaccante potenzialmente letale in avanti.