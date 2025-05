Juve, missione a Bologna per Champions e Castro: la carta per soffiarlo all’Inter

Santiago Castro al centro del duello di mercato tra bianconeri e nerazzurri, Giuntoli può giocarsi un jolly importante approfittando dell’incontro ravvicinato

Dopo un sabato di campionato ad alta tensione per la lotta scudetto tra Napoli e Inter, si passa a una domenica con i riflettori puntati sulla corsa per un posto in Champions League, con diversi match fondamentali. Inevitabile attenzionare soprattutto quanto accadrà stasera al ‘Dall’Ara’, nel confronto diretto tra Bologna e Juventus. Una sfida che vale moltissimo per entrambe le formazioni, una consistente fetta di futuro in campo e fuori.

I bianconeri devono difendere un punto di vantaggio sui rivali e tra la trasferta in terra emiliana e quella della settimana prossima contro la Lazio potranno avere risposte importanti per definire il proprio avvenire. La gara contro la compagine di Italiano si tinge poi anche di risvolti interessanti di mercato, dato che sono tanti i giocatori rossoblù sotto osservazione, da parte dei torinesi e anche di altri club di spessore.

Non partirà da titolare ancora una volta Santiago Castro, non al meglio negli ultimi tempi, ma l’argentino nel corso dell’annata si è già fatto notare per le sue doti, che ne fanno uno degli attaccanti emergenti del nostro campionato. Parliamo già da tempo, sulle pagine di Calciomercato.it, del duello a distanza tra Inter e Juventus per Castro, che potrebbe infiammare subito il mercato a campionato finito. Nerazzurri che sembrerebbero in vantaggio, ma il rendez-vous di Bologna potrebbe dare l’occasione alla Juventus per riallacciare i discorsi e tentare lo sprint sui milanesi.

Juve su Castro, proposta Mbangula per anticipare l’Inter

Tra i rinforzi cui sta pensando il Bologna per il futuro, c’è Samuel Mbangula, talento della Juventus che dopo una buona prima parte di stagione, valorizzato da Thiago Motta, è un po’ uscito dalle rotazioni bianconere.

Per il belga, si pensa a una cessione in estate. Non è detto che non si possa avanzare una proposta al Bologna per inserirlo nell’affare Castro, affiancando al suo cartellino una cifra cash tra i 20 e i 25 milioni di euro. Del resto, la Juventus dovrà provvedere a un restyling spinto del reparto offensivo e questa potrebbe essere una buona mossa di partenza.