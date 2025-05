Infortunio Lautaro, annuncio social: nuovi tempi di recupero

L’Inter è già proiettata alla prossima sfida contro il Barcellona. Un nuovo messaggio di Lautaro Martinez che ha saltato l’ultima sfida di campionato: spunta il nuovo annuncio per Inzaghi

Saranno ore intense in casa nerazzurra per conoscere le condizioni reali di Lautaro Martinez. Il capitano nerazzurro ha pubblicato un nuovo messaggio diretto a Simone Inzaghi: spunta la novità assoluta in vista della sfida più importante della stagione. In Serie A il percorso nerazzurro è stato ricco di ostacoli, ma il sogno si chiama finale di Champions.

Il capitano dell’Inter ha saltato l’ultima sfida di campionato contro l’Hellas Verona. Lautaro Martinez ora non vede l’ora di recuperare in vista della sfida contro il Barcellona: ecco l’ultimo annuncio diretto a Simone Inzaghi. Il vice-allenatore, Farris, ha rivelato ai microfoni di Dazn di non esserci spiraglio nella giornata di ieri, ma ora tutto può cambiare in maniera sorprendente. Il Toro è più carico che mai nonostante il fastidio muscolare che ha rimediato nella gara d’andata di Champions League: ecco l’ultim’ora decisiva.

Inter, cosa rischia Lautaro: la verità

Una nuova voglia di essere protagonista al fianco della squadra nerazzurra. L’Inter cercherà di centrare la finale di Champions League: ecco l’ultima decisione su Lautaro.

Pochi minuti fa lo stesso attaccante dell’Inter, Lautaro Martinez, ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto mentre è intento ad allenarsi in palestra. Una corsa contro il tempo in vista della semifinale di ritorno contro il Barcellona in programma martedì sera a San Siro. Inzaghi vorrebbe così schierare il proprio capitano nerazzurro per superare l’ostacolo blaugrana dopo il 3-3 pirotecnico dell’andata.

Tutto può cambiare nelle prossime ore per vederlo in campo in coppia con Thuram, che è stato risparmiato per la sfida contro l’Hellas Verona dopo il gol di tacco contro il Barcellona. L’Inter vuole concentrarsi sulla semifinale di ritorno di Champions: sarebbe un traguardo molto importante dopo quella persa contro il Manchester City targato Guardiola.

Ore frenetiche per conoscere così le sue condizioni fisiche in vista della prossima sfida tanto ambita di spessore internazionale. Lautaro potrebbe farcela per affrontare così il Barcellona a San Siro: l’ultima decisione spetterà a Simone Inzaghi che cercherà di utilizzarlo a tutti i costi. L’attaccante argentino continuerà ad allenarsi nella giornata di domani, ma al momento non è stato aggregato ancora con il resto della squadra.