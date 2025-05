Gol e addio: Raspadori in una big italiana, arriva con Conte

Il futuro dell’attaccante azzurro potrebbe essere lontano dai partenopei. Una squadra italiana è pronta a provarci e potrebbe giungere con il tecnico

Giacomo Raspadori è ancora una volta decisivo per il Napoli. Nonostante uno spazio minore rispetto al passato, l’attaccante quando chiamato in causa ha sempre risposto sempre presente. Il gol contro il Lecce potrebbe valere lo Scudetto, ma anche una sorta di regalo di addio da parte dell’attaccante. Inutile dire che da parte dell’ex Sassuolo la volontà è quella di trovare maggiore continuità e quindi non possiamo escludere che possa optare per una soluzione differente durante il prossimo calciomercato.

Roma, Milan, Inter e Juventus hanno sondato il terreno anche durante il calciomercato invernale senza avere il via libera del Napoli sulla cessione. Conte non ha mai pensato di privarsi di Raspadori. Ora non è da escludere che il calciatore possa comunque liberarsi per trovare una soluzione diversa. E chissà che sul proprio cammino non possa incontrare ancora una volta il tecnico leccese. Una ipotesi davvero remota per motivi differenti, ma a questo punto non ci resta che attendere i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro.

Calciomercato: Raspadori in Serie A, le ultime

Raspadori resta un attaccante di livello e di qualità. I suoi gol hanno permesso al Napoli di avvicinare lo Scudetto e questo potrebbe essere l’ultimo titolo del giocatore con gli azzurri. L’ex Sassuolo, nonostante prestazioni importanti quando chiamato in causa, non ha mai trovato grande spazio e quindi è una possibilità una sua partenza per consentire al calciatore di andare a trovare continuità e riconquistare anche la maglia da titolare in Nazionale.

E la Juventus potrebbe sondare il terreno nel prossimo calciomercato. Un giocatore con caratteristiche come Raspadori manca nella rosa bianconera e Giuntoli è un suo ammiratore da tempo. Per questo motivo non è da escludere un tentativo per capire la fattibilità dell’operazione e chissà se sulla strada del giocatore possa esserci ancora una volta Conte.

Secondo le informazioni di SportMediaset, tra mercoledì e venerdì possibile un incontro tra Conte e il Napoli per discutere del suo futuro. Un faccia a faccia decisivo. La Juventus resta alla finestra e potrebbe piazzare questo doppio di calciomercato dai partenopei.

Mercato Juve: Raspadori resta un obiettivo

A prescindere dalla questione Conte, Raspadori resta un chiaro obiettivo di calciomercato della Juventus e potrebbe mettere sul piatto una proposta importante per strapparlo la prossima estate ai partenopei.

Sul calciatore c’è anche il forte interesse di Inter e Milan e quindi per la Juventus non sarà affatto semplice strappare Raspadori alla concorrenza nei prossimi mesi.