Galliani fugge via, parla Bianchessi dopo la retrocessione: “Riporteremo subito il Monza in A”

Monza matematicamente retrocesso in Serie B dopo il pesante ko contro l’Atalanta: le dichiarazioni del Ds Bianchessi in conferenza stampa

Stagione da dimenticare per il Monza, già matematicamente retrocesso a tre giornate dal termine del campionato dopo la pesante sconfitta contro l’Atalanta.

Squadra e società contestati dalla tifoseria che non ha risparmiato neanche Adriano Galliani, che già prima dell’intervallo aveva lasciato deluso e scuro in volto lo stadio. In conferenza stampa, al posto del Ceo brianzolo e del tecnico Nesta, arriva così il Direttore Sportivo Mauro Bianchessi: “È un giorno triste per il Monza, c’è grande amarezza ed è giusto che a parlare in questo momento fosse un rappresentante della dirigenza. Siamo però pronti a ripartire: da domani ci siederemo con Galliani per costruire una squadra forte per la Serie B perché c’è la volontà di riportare subito il Monza nella massima serie“.

Monza in Serie B, il Ds Bianchessi e le voci sulla proprietà: “Fininvest non ci ha mai fatto mancare niente”

Sul possibile cambio al vertice della società: “Ci sono delle voci sulla proprietà, ma Fininvest non ci ha mai fatto mancare nulla e la responsabilità non è loro. Galliani non ha parlato perché voleva lasciare spazio ai protagonisti: dopo una retrocessione non c’è mai un solo colpevole. Le cause sono tante e dovremo fare un’attenta valutazione sugli errori che abbiamo commesso”.

Chiusura su Nesta, destinato all’addio in panchina a fine campionato: “Lui e il suo staff ce la stanno mettendo tutta. Dobbiamo solo ringraziarlo per il suo impegno”.