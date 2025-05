Anche l’Inter ha il suo rigore ‘fantasma’, nuova bufera: “Giocano a pallavolo”

Inter sotto attacco dopo la gara con il Verona, le polemiche arbitrali investono anche i nerazzurri: l’episodio ignorato dalle moviole

Prosegue in maniera molto serrata la lotta scudetto tra Napoli e Inter, la cui sfida a distanza ha infiammato il sabato di campionato. Vittorie di misura per entrambe le contendenti, un doppio 1-0 per le squadre di Conte e Inzaghi che hanno piegato, non senza fatica, rispettivamente il Lecce e il Verona. La classifica premia ancora gli azzurri, in vantaggio di tre punti, ma con 270 minuti ancora alla conclusione del campionato nulla è ancora deciso. Nel duello, non stanno mancando, come sappiamo, tensioni e polemiche, anche arbitrali.

Ha fatto molto discutere il presunto fallo di mano di Spinazzola in Lecce-Napoli, con polemiche furibonde sollevate dal pubblico interista sui social. Ma anche in Inter-Verona c’è stato più di un episodio contestato. Prestazione non buona, da parte dell’arbitro Manganiello, che per assegnare il rigore ai nerazzurri che ha deciso la gara ha avuto bisogno di rivedere al Var, non ha espulso Duda per doppia ammonizione e ha seminato, qua e là, qualche altro errore.

Un episodio che non è stato molto dibattuto nelle moviole, ma che invece ha trovato ampia eco sui social, è stato un tocco di mano tra de Vrij e Darmian. Non c’è stato approfondimento sulla questione da parte di arbitro e Var, ma in molti, su ‘X’, sono rimasti perplessi:

Sarei cauto nel parlare di arbitri, ieri sera mi sembra che darmian abbia giocato a pallavolo, spinazzola tocca tra petto e braccio ma su passaggio della traversa e non se l’aggiusta.. anche il nostro gol annullato è molto sospetto. — francesco vitelli (@francescovitel4) May 4, 2025

Bagher di De Vrij e alzata di Darmian. Il Var era al bar, forse. pic.twitter.com/5GyYZfWFTR — Matteo Corfiati (@korfio) May 4, 2025

..il doppio mani Darmian de vrji invece niente..🤣🤣🤣🤣 — Endry (@Endry85604668) May 3, 2025

Poi c’è il doppio mani di Darmian e de vrji ma nessuno ha detto niente…@LucaMarelli sa quando deve parlare .. — Endry (@Endry85604668) May 3, 2025

Quello durante lo scontro DeVrij-Darmian? Anche a me sarebbe piaciuto un replay in più.. — Homer Simpson 🔴⚫️ (@katrickpluivert) May 3, 2025

Insomma, anche il tema arbitrale terrà banco nelle ultime tre giornate di campionato e potrà avere un peso nell’esito finale. Prepariamoci a una volata ancora più bollente.