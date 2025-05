Bufera Lecce-Napoli: “Rigore clamoroso e parlano di Marotta League”

Polemiche per quanto successo verso la fine del primo tempo della sfida del ‘Via del Mare’ valevole per la 35esima giornata di Serie A

A dir poco rovente il primo tempo di Lecce-Napoli, momentaneamente sospesa per i lancio di fumogeni in campo da parte della curva salentina. Otto i minuti di recupero e tante polemiche nella parte finale, con i padroni di casa a caccia del pareggio dopo essere andati sotto con la punizione vincente di Raspadori.

I salentini hanno protestato per il tocco di braccio di Spinazzola dopo che la palla colpita di testa da Gaspar era andata a stamparsi sulla traversa. I ragazzi di Giampaolo volevano il calcio di rigore, ma il check del Var ha dato ragione a Massa, il quale in realtà forse nemmeno si è accorto dell’episodio che ha scatenato – come era prevedibile – un putiferio sui social.

La rabbia dei tifosi dell’Inter: “Rigore netto”

Su X in particolare, con tanti tweet polemici da parte dei tifosi dell’Inter, rivale del Napoli in una corsa Scudetto sempre più favorevole alla formazione di Antonio Conte. Eccone alcuni raccolti da Calciomercato.it:

Lecce-Napoli, braccio di Spinazzola e proteste dei padroni di casa: “Perché non è stato ritenuto punibile”

Secondo Luca Marelli, il varista di ‘Dazn’, “l’intervento di braccio di Spinazzola non è stato ritenuto punibile perchè il pallone è sbattuto prima sulla traversa e poi sul difensore in modo totalmente inatteso”.