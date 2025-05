Svolta nel futuro di Conceiçao, resta in Serie A: svelato dove

Nonostante tutte le difficoltà riscontrate, Sergio Conceiçao potrebbe essere l’allenatore più titolato del Milan dal 2008 ad oggi.

Vincendo la Coppa Italia il prossimo 14 maggio contro il Bologna, infatti, il portoghese potrebbe togliersi questa piccola soddisfazione che potrebbe avere un peso specifico sul suo futuro. Stando a un recente annuncio, infatti, Conceiçao potrebbe continuare ad allenare in Serie A anche nella prossima stagione, dato che un’eventuale vittoria a Roma gli restituirebbe difatti quella credibilità che forse ha un po’ perso nel corso di questi sei mesi tra scelte sbagliate, risultati negativi e uscite molto spesso infelici.

Conceiçao resta in Serie A: l’annuncio cambia tutto

Il Milan sperava che con Sergio Conceiçao si potesse raddrizzare in qualche modo la stagione, ma il portoghese non è riuscito ad avere l’impatto che avrebbe desiderato, vuoi per le condizioni nelle quali si è ritrovato a lavorare, vuoi anche per demeriti suoi.

Ad oggi il Diavolo è non in classifica con una Coppa Italia da poter vincere per evitare di parlare completamente di stagione fallimentare. È tutto nelle mani di Mike Maignan e dei piedi dei suoi compagni di squadra, che comunque nel corso di quest’annata hanno cacciato il meglio di loro nelle occasioni importanti. Alzare al cielo di Roma il trofeo il prossimo 14 maggio permetterebbe a Conceiçao di essere l’allenatore più titolato del Milan dal 2008 ad oggi, soddisfazione che potrebbe avere poi un peso specifico sul suo futuro, che a quanto pare potrebbe essere ancora in Serie A.

Secondo Marco Parolo, infatti, con una Coppa Italia in più in bacheca il Milan potrebbe anche valutare la possibilità di confermare Sergio Conceiçao per la prossima stagione, soprattutto se da qui al prossimo 25 maggio il portoghese avrà finalmente dimostrato di avere in pugno la squadra, anche se a detta dell’ex centrocampista della Lazio già l’avrebbe. Le sorprese in casa Milan, però, potrebbero non finire qui.

Conceiçao e non solo: rivoluzione rimandata

Sergio Conceiçao potrebbe essere l’allenatore del Milan anche nella prossima stagione. Questo è il pronostico a ‘Step on Football‘ di Marco Parolo, che crede fermamente che se messo nelle condizioni di poter lavorare a dovere, il portoghese potrebbe raggiungere risultati migliori rispetto a quelli di quest’anno.

L’ex Lazio non si è però limitato a parlare del futuro di Conceiçao. Secondo Parolo il Milan non farà neanche un direttore sportivo per via della confusione che regna oramai sovrana al quarto piano di Casa Milan. E se questo scenario, ad oggi impossibile, dovesse essere confermato, per l’ex calciatore l’uomo ideale per il futuro del Diavolo sarebbe proprio l’allenatore portoghese. Staremo a vedere.