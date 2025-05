Prima si arrabbia Taremi, poi Arnautovic: cos’è successo in Inter-Verona

Congelato in un primo momento il cambio dell’attaccante iraniano, che martedì contro il Barcellona è il principale candidato per sostituire Lautaro Martinez dal primo minuto

Simone Inzaghi in tribuna cambia idea e congela per pochi minuti il cambio in attacco per l’Inter, che conduce di misura per 1-0 grazie al rigore trasformato con freddezza da Asllani.

C’è spazio dalla panchina per due big come Dimarco e Mkhitaryan, non in un primo momento per Taremi che da inizio ripresa si stava scaldando insieme ai due compagni di squadra. Il centravanti iraniani era pronto per entrare, prima dello stop imposto dal vice Farris su suggerimento in tribuna ovviamente di Simone Inzaghi, stasera squalificato per la vicenda curve.

Taremi non la prende benissimo a bordocampo e continua nel riscaldamento, prima finalmente della chiamata di Farris e dell’ingresso in campo qualche minuto più tardi. L’ex Porto al 77′ prende così il posto di Arnautovic, non felicissimo all’uscita dal campo e che scalcia una bottiglietta.

Taremi, nel decisivo match di Champions League contro il Barcellona in programma martedì sera sempre al Meazza, è in pole per rimpiazzare Lautaro Martinez al fianco di Thuram in caso di assenza dal primo minuto del capitano.