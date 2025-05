Juventus, la conferenza pre Bologna di Tudor: “Niente da fare per Vlahovic” | LIVE

La Juventus domani attesa dallo scontro diretto contro il Bologna: le dichiarazioni in conferenza stampa di Igor Tudor

Momento cruciale e decisivo del campionato, con la Juventus che in queste ultime quattro giornate si gioca l’accesso alla prossima Champions League.

Obiettivo minimo a inizio stagione e con il piazzamento tra le prime quattro in classifica che passa dallo scontro diretto di domani sera in casa del Bologna. Igor Tudor, allenatore della Juve, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match del Dall’Ara.

Sul quarto posto e la pressione: “Sappiamo tutti dell’importanza della gara di domani, ma non dobbiamo pensare alla Champions o alle finali che ci attendono. Bisogna concentrarci solo sulla gara di domani e a fare una buona prestazione”.

Sulle assenze, tra infortuni e squalifiche: “Vlahovic oggi ha provato ma purtroppo niente da fare, non ce la fa. Speravo di recuperarlo, però non è al 100% e al pari di Yildiz, Gatti e Koopmeiners non sarà disponibile”.

Sulla formazione e l’emergenza in difesa: “Chi giocherà farà bene. Sia Savona che Cambiaso possono giocare nella difesa a tre. Cambiaso è in crescita, veniva da un infortunio e per noi è un elemento importante. Douglas Luiz? Anche lui sta crescendo e può darci una mano”.

Sulla crescita della squadra: “La via la indica l’allenatore, ma sulla strada vanno i giocatori che devono avere un obiettivo forte davanti a loro, un destino forte da andarsi a prendere. In un mese non si stravolge niente, si lavoro quotidianamente aggiungendo dei dettagli. Un tecnico deve far capire alla squadra le cose in cui crede”.

Gli avversari e le difficoltà della partita: “Il Bologna è una squadra difficile da affrontare, c’è un lavoro dietro che viene sviluppato da anni. Hanno qualità, fisicità, grinta: rappresentante una squadra nel calcio moderno”.

In aggiornamento