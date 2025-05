Intrigo Juve-PSG: c’entra Yamal, la svolta

Il talento del Barcellona, nonostante la volontà dei blaugrana, potrebbe lasciare il club catalano e i bianconeri sono pronti ad essere in un intreccio

La partita contro l’Inter è stata forse la consacrazione di Yamal. Il 17enne del Barcellona ha messo in campo l’ennesima prestazione di un livello straordinario. Una situazione che, stando all’edizione odierna di Tuttosport, dovrebbe portare i catalani a mettere sul piatto una proposta importante per lo spagnolo per convincerlo e blindarlo. Ma, a differenza di quanto succedeva in passato, il futuro del giocatore iberico è tutto da scrivere.

Una sua permanenza a vita al Barcellona non è assolutamente certo e per questo motivo l’edizione odierna di Tuttosport ha parlato di un possibile addio ai blaugrana magari già in questo calciomercato. E attenzione ad un intreccio tra Paris Saint-Germain e Juventus nella corsa a Yamal. Un intrigo che potrebbe accendere la prossima sessione. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e delle suggestioni. I catalani faranno di tutto per convincere il calciatore a restare, ma l’estate è molto dinamica e tutto può succedere.

Calciomercato: via Yamal, Juve coinvolta

La Juventus sta lavorando per rinforzare la rosa e da sempre ha puntato sui giovani e la vicenda Yamal potrebbe consentire ai bianconeri di piazzare un colpo di livello. Naturalmente al momento siamo nel campo delle ipotesi e vedremo se alla fine il tutto si potrà trasformerà in una ipotesi reale.

Stando all’edizione odierna di Tuttosport, il PSG pensa a Yamal per andare a rinforzare la propria rosa nel prossimo calciomercato e rendere ancora più forte. Un acquisto che potrebbe portare i parigini a fare una cessione importante di uno dei propri talenti e la Juventus è pronta ad approfittarne. Una occasione che i bianconeri sono pronti a sfruttare per rinforzare ancora di più la rosa a disposizione del futuro tecnico.

L’arrivo di Yamal al PSG aprirà la strada alla cessione di uno tra Barcola e Doue nel prossimo calciomercato e la Juventus è pronta ad approfittarne. Si tratta di due giovani di assoluta qualità e i bianconeri si preparano a sfruttare questa situazione per rendere ancora più forte le rosa.

Mercato: affare Juve-PSG, i dettagli

L’eventuale arrivo di Yamal al PSG obbliga i parigini a dover cedere almeno uno dei suoi talenti nel prossimo calciomercato per far quadrare i conti.

Con Dembélé incedibile, il PSG potrebbe ragionare sulla partenza di uno tra Barcola e Doue e la Juventus è pronta a fare un tentativo per piazzare un colpo di calciomercato di livello.