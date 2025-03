Lamine Yamal in Serie A: il suo annuncio fa sognare una big

Lamine Yamal fa sognare i tifosi di mezza Europa (compresi quelli italiani) con il suo annuncio questa sera: la sua intervista ad AS lascia la porta aperta ad un suo addio al Barcellona.

Per qualcuno è già il miglior giocatore del mondo, per altri è possibile paragonarlo anche a Leo Messi per età ed impatto in un club importante come il Barcellona. Fatto sta che al di là dei paragoni, Lamine Yamal sta vivendo una stagione da paura.

Classe 2007, in questa stagione è sceso in campo 25 volte nella Liga, segnando 9 gol e fornendo 11 assist: impressionante per un giocatore così giovane. Se poi aggiungiamo anche i 4 gol e 5 assist in Champions League, è facile dedurre che i suoi contributi al gol in stagione sono ben 29. Non è una sorpresa che ora tutti sognino Lamine Yamal, Serie A compresa, per il prossimo mercato.

Le sue capacità nel dribbling, la sua visione di gioco e maturità tattica lo rendono fondamentale per il Barça e per la Spagna, con cui ha vinto l’Europeo 2024, diventando il più giovane marcatore della competizione.

Lamine Yamal in Serie A? Un sogno di mercato che potrebbe realizzarsi

Colpiscono le parole di Lamine Yamal, al punto tale da poter accostarlo alla Serie A nelle prossime sessioni di mercato. Ecco la sua risposta a Diario AS quando gli hanno chiesto del rinnovo col Barça: “Penso che nessuno ci stia pensando adesso, siamo tutti concentrati sul finire la stagione conquistando i titoli che ci siamo prefissati. In questo momento, l’unica cosa a cui riesco a pensare è giocare e vincere con il Barcellona. Adesso arriva la parte decisiva della stagione e questo è tutto ciò che ho in mente. Non parlerò del rinnovo prima della fine della stagione“.

Tanto basta per far sì che le principali squadre del Vecchio Continente sorridano al pensiero di ingaggiare Lamine Yamal. Se non firmerà il rinnovo infatti, dal prossimo 1° gennaio lo spagnolo sarà libero di accordarsi con qualsivoglia club, senza pagare alcunché al Barcellona.

Ma qual è la big che può sognare? L’unica squadra in Serie A che può permettersi Lamine Yamal in linea teorica è la Juventus. I bianconeri devono rispondere a dei precisi canoni finanziari, ma come già accaduto in passato, la solidità economica del gruppo Exor potrebbe fare la differenza. E chissà che la rinascita non possa partire da un grande colpo come Yamal.