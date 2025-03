Esonero Motta, la Juve fa i conti: ecco quanto costerebbe

Anche l’aspetto economico spinge la società bianconera ad evitare il cambio in panchina: la cifra totale in caso di addio

Resta, fino a prova contraria. La Juventus ha confermato Thiago Motta dopo la sconfitta di Firenze, seconda disfatta consecutiva per la formazione bianconera. Un ko che ha reso ancora più traballante la posizione dell’allenatore, già sfaldata dal passivo contro l’Atalanta.

Alla fine Giuntoli ha confermato la fiducia al tecnico italo-brasiliano, anche se la posizione dell’allenatore non si può dire certo salda. Genoa sarà uno spartiacque per il suo futuro, almeno per quello immediato: la vittoria gli garantirà almeno una settimana di tranquillità e lo avvicinerebbe a restare fino al termine della stagione.

Al contrario un pareggio o peggio ancora una sconfitta potrebbe rappresentare il punto di non ritorno, il segnale di una situazione fuori controllo che necessiterebbe a quel punto di un intervento drastico. La società spera che non si arrivi a questo punto, anche perché il bilancio già non è particolarmente florido e si vorrebbero evitare i costi connessi all’esonero: ma a quanto ammonterebbero?

Juventus, esonero Motta: tutte le cifre

Per la Juventus l’esonero di Motta non sarebbe proprio una passeggiata di salute per le casse del club che già non sono particolarmente floride.

Conti alla mano, il cambio in panchina potrebbe costare qualcosa come 20 milioni di euro complessivi: una cifra che si ricava dal contratto da 3,5 milioni di euro netti a stagione fino al 2027 firmato lo scorsa estate da Motta, ai quali andrebbero ad aggiungersi gli eventuali bonus.

Si arriverebbe così ad una cifra intorno ai 20 milioni, considerando anche gli stipendi dello staff tecnico di Thiago Motta. Una somma alla quale andrebbero poi ad aggiungersi anche gli stipendi dei collaboratori del tecnico. Se consideriamo, infine, che un esonero a stagione in corso significherebbe un ulteriore crollo, ecco che a rischio ci sarebbero anche i soldi della Champions, una cifra intorno ai 50 milioni di euro.

Il totale fa quasi 70 milioni che la Juventus non ha nessuna intenzione di buttare all’aria: da qui la scelta di continuare con Motta almeno per un’altra partita, sperando che arrivi la svolta.