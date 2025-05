Infortunio Lobotka, Conte in ansia: ecco cosa filtra

Stanislav Lobotka ha dovuto alzare bandiera bianca durante la sfida contro il Lecce. Spunta il nuovo aggiornamento: Conte è in ansia, ecco cos’è successo

Ancora una vittoria fondamentale per vincere lo Scudetto. Gli azzurri dovranno collezionare 7 punti nelle ultime tre sfide di Serie A per aggiudicarsi il titolo di campione d’Italia. Un risultato insperato ad inizio stagione, ma il lavoro di Conte ha ripagato di tutti i sacrifici fatti finora. Spunta una nuova tegola in casa azzurra per l’infortunio di Lobotka: ecco la verità.

Ancora una brutta notizia in casa Napoli a causa dell’infortunio di Stanislav Lobotka. Spunta il nuovo aggiornamento per quanto riguarda le condizioni del centrocampista slovacco: pochi minuti fa è arrivata la verità sullo slovacco. Il Napoli dovrà essere concentrato in vista delle prossime sfide di campionato per vincere il titolo in Serie A. Conte vuole continuare a non perdere punti per strada per gioire a fine maggio: c’è tanta preoccupazione per le condizioni di Lobotka.

Napoli, tegola per Conte: l’aggiornamento per Lobotka

La squadra partenopea continuerà ad essere concentrata sulle prossime tre gare di Serie A per avere la meglio sull’Inter. Un momento decisivo per conoscere subito le condizioni di Lobotka: spunta la prima diagnosi per quanto riguarda il centrocampista slovacco.

Come svelato dal giornalista de Il Corriere della Sera, Ciro Troise, su X c’è discreta fiducia su Lobotka: “Non è un problema muscolare ma una contusione/distorsione alla caviglia destra da verificare nei prossimi giorni”. Conte può tirare un sospiro di sollievo in vista delle ultime tre sfide in casa Napoli. Dopo gli infortuni di Juan Jesus, Buongiorno e Neres, l’allenatore del Napoli spera di recuperare subito il faro del centrocampo azzurro.

Nei prossimi giorni si conoscerà con certezza la diagnosi del giocatore del Napoli. Lobotka è tornato ad esprimersi sui propri livelli dopo la passata stagione terribile per tutti gli azzurri. Conte potrebbe così inserire dal primo minuto lo scozzese Gilmour, entrato proprio nella ripresa al posto dello slovacco.

Una voglia pazzesca di terminare da vittoriosi la stagione in corso dopo una lunga risalita in questi mesi. L’allenatore azzurro non vuole assolutamente perdere per le ultime tre gare il faro Lobotka: soltanto gli esami strumentali faranno chiarezza sulle proprie condizioni. Ancora poche settimane per essere focalizzati sull’obiettivo: ormai non sembra essere più un sogno per gli azzurri.