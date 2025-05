Conte gonfia il petto: “Chi vince scrive la storia, gli altri vanno a leggerla”

Intervenuto nel post partita di Lecce-Napoli, il tecnico degli Azzurri è stato intervistato ai microfoni di DAZN. Ecco le sue parole

Altro passo pesantissimo del Napoli verso lo Scudetto. Grazie alla rete di Raspadori, gli uomini di Conte hanno espugnato il ‘Via del Mare’ portando momentaneamente a sei le lunghezze di distanza sull’Inter seconda, impegnata questa sera nel confronto casalingo contro l’Hellas Verona. Dopo aver preso in mano il pallino del gioco, la compagine di Conte è stata brava a colpire i salentini al momento propizio grazie al suo attaccante, schierato dal 1′. Palpabile la gioia degli Azzurri al triplice fischio; molto più contenuto, ma denso di significato, il commento a caldo di Conte.

Intervenuto ai microfoni di DAZN, il tecnico del Napoli ha rimarcato l’importanza della vittoria conquistata a discapito dei giallorossi: “Temevo questa partita. Noi abbiamo fatto la nostra gara, dovevamo mandare un segnale e lo abbiamo fatto. Nella prima frazione di gioco abbiamo giocato bene, poi siamo propositivi. Si tratta di una tappa importante, stiamo gestendo un’emergenza. Oggi Olivera ha giocato centrale per la prima volta. Siamo cresciuti tantissimo dal match contro il Modena (in Coppa Italia, ndr)”.

Napoli, Conte gongola e lancia un altro segnale: “Lo dirò quando eventualmente accadrà”

Conte ha poi analizzato la prestazione di Olivera, ritornando poi alla sempre più vicina vittoria dello Scudetto, per la cui matematica certezza mancano ancora 7 punti: “Olivera ha fatto una grande partita in un ruolo nel quale aveva giocato già con la Nazionale. Ci abbiamo lavorato, ho avuto delle risposte importante. Oggi si è fatto male Lobotka, spero non sia nulla di grave”.

Poi sui punti che mancano per la vittoria dello Scudetto: “Mio capolavoro? Lo dirò quando eventualmente accadrà. Non parliamo di cose che al momento non abbiamo, ho vinto e perso Scudetti all’ultima giornata. Chi vince scrive la storia, gli altri la leggono. Non si ricorderanno di noi se arriviamo secondi“.

Pur soffrendo il ritorno del Lecce – in grado di rendersi pericoloso in un paio di circostanze dalle parti di Meret – il Napoli ha comunque regolato anche i salentini facendo fronte nel migliore dei modi, sotto il profilo del risultato, ad una serie di assenze importanti. Predica calma Conte, consapevole però che il traguardo sembra essere sempre più vicino.