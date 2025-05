DIRETTA Serie A, Inter-Verona: formazioni ufficiali LIVE

Calciomercato.it seguirà in tempo reale la sfida tra nerazzurri e scaligeri

A cavallo tra le due semifinali di Champions League e reduce dallo spettacolare 3-3 in casa del Barcellona, l’Inter dopo tanto tempo scende in campo in Serie A da seconda in classifica. Obbligata a vincere per non perdere ulteriore terreno dal Napoli di Antonio Conte, la squadra nerazzurra non ha comunque rinunciato ad un ampio turnover, suggerito anche dalle numerose assenze.

Oltre agli infortunati Lautaro Martinez e Benjamin Pavard, infatti, contro il Verona i padroni di casa non potranno contare sugli squalificati Hakan Calhanoglu e Simone Inzaghi, che hanno patteggiato con il procuratore federale Chiné in merito all’inchiesta doppia Curva.

Nonostante il pensiero sia naturalmente proiettato alla sfida di martedì prossimo, l’Inter vuole i tre punti contro una squadra che, complice il pareggio di ieri tra Torino e Venezia, si sente abbastanza tranquilla in chiave salvezza, in virtù dei sei punti di vantaggio sul terzultimo posto. Reduce da due sconfitte consecutive, Paolo Zanetti ha chiesto ai suoi una gara di carattere, per tentare un’impresa che darebbe ancora più lustro alla stagione gialloblu. Calciomercato.it vi offrirà la partita dello Stadio Meazza in tempo reale.

Formazioni ufficiali Inter-Verona

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Frattesi, Asllani, Zielinski, Zalewski; Correa, Arnautovic. All. Farris (Inzaghi squalificato).

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Daniliuc, Valentini, Frese; Tchatchoua, Serdar, Duda, Bradaric; Suslov; Niasse, Sarr. All. Zanetti.

ARBITRO: Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo

PROSSIME PARTITE: Inter-Barcellona il 6 maggio alle 21 e Verona-Lecce 11 maggio alle 15

CLASSIFICA SERIE A: