Serie A, svolta per Conceicao: l’ha già comunicato al Porto

Conceicao ha vissuto mesi terribili in casa Juventus anche a causa dei vari infortuni. L’arrivo di Tudor ha cambiato completamente le gerarchie: l’annuncio al Porto per la prossima stagione

Un momento decisivo per conoscere il futuro di Francisco Conceicao. L’esterno offensivo portoghese non vede l’ora di tornare a brillare di luce propria: subito è arrivato l’annuncio al Porto dopo gli ultimi mesi alla Juventus.

Pochi minuti fa è arrivato l’annuncio al Porto da parte dell’esterno portoghese. Il giocatore della Juventus è ancora di proprietà del club portoghese: la dirigenza bianconera non ha intenzione di sborsare i 30 milioni di euro per averlo a titolo definitivo. Nel frattempo Conceicao si sta guardando intorno in vista della prossima stagione: pronto il nuovo affare in Serie A. Le big del campionato italiano sono già in attesa per conoscere la sua decisione: svolta decisiva in ottica futura.

Calciomercato Serie A, la mossa per Conceicao: l’annuncio al Porto

Una nuova mossa a sorpresa per anticipare la folta concorrenza in Serie A: ecco il nuovo annuncio per il futuro dell’esterno portoghese. Saranno settimane intense per programmare la prossima stagione, la sua volontà farà la differenza: l’ha già comunicato al Porto.

Come svelato dal prestigioso quotidiano sportivo portoghese, Record, Francisco Conceicao non ha intenzione di tornare al Porto con il prestito oneroso alla Juventus. Non ci dovrebbe essere il riscatto da parte del club bianconero in vista della prossima stagione: spunta il nuovo annuncio. Milan e Roma potrebbero pensare a lui per rinforzare a lui in caso di qualificazione in Europa: una nuova mossa a sorpresa in Serie A per programmare subito la prossima stagione.

Il talentuoso giocatore portoghese, classe 2002, aveva iniziato alla grande la stagione: i vari infortuni hanno bloccato il suo percorso di crescita in Serie A. Ora il Porto potrebbe accoglierlo nuovamente a casa, ma la sua ambizione è quella di calcare palcoscenici sempre più importanti anche in Italia.

La dirigenza bianconera dovrà correre subito ai ripari per allestire una rosa super competitiva: ad inizio stagione il rendimento di Conceicao è stato convincente dopo il suo arrivo sulla base di un prestito oneroso fissato a 7 milioni di euro. Ecco la strategia decisiva per rivederlo ancora in Serie A: la sua valutazione si aggira intorno ai 30 milioni di euro, ma dopo un’annata ricca di alti e bassi tutto può cambiare. Roma e Milan sono alla finestra per incrementare il tasso tecnico dei rispettivi attacchi.