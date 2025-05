Kean raggiunge Reijnders: blitz da 112 milioni

Le ultime di calciomercato hanno come protagonisti il centrocampista del Milan e il bomber della Fiorentina. Ecco tutti i dettagli

Moise Kean e Tijjani Reijnders sono tra i calciatori che hanno avuto il rendimento più alto nella Serie A di quest’anno. Il primo si è rilanciato alla grande dopo gli ultimi due deludenti anni alla Juventus, realizzando 23 gol in 39 partite. Un bottino pazzesco, impensabile l’estate scorsa se si pensa che nella sua ultima annata in bianconero non ne aveva messo a segno nemmeno uno. Col senno di poi, la Fiorentina ha fatto un acquisto straordinario

Un super colpo è stato anche l’olandese, pagato dal Milan appena 20 milioni. Reijnders è il faro della squadra ora allenata da Sergio Conceicao, un centrocampista moderno e totale che vede la porta come un attaccante: 15 le reti realizzate quest’anno dall’ex Az Alkmaar, compresa l’ultima mercoledì scorso all’Inter nel ritorno delle semifinali di Coppa Italia.

Il classe ’96 ha appena rinnovato coi rossoneri fino a giugno 2030. Come ha dichiarato a ‘La Gazzetta dello Sport’, “il Milan è la squadra dei miei sogni. Qui sono felice”. Ma sulla sua permanenza a Milanello non si possono dare certezze assolute. Senza la Champions, il club di Cardinale potrebbe essere ‘costretto’ a fare uno-due sacrifici, specie in caso di offerte importanti.

Per Reijnders potrebbe muoversi il Manchester City di Guardiola, ma anche le grandi della Liga. ‘Elgoldigital’ cita in particolare il Barcellona, che sarebbe già al lavoro per il dopo de Jong. Il centrocampista non vuole abbassarsi il suo maxi stipendio, ovvero circa 18 milioni di euro netti (quasi 38 lordi) e così risulta impossibile per i blaugrana rinnovare il contratto in scadenza nel 2026.

In mancanza di un accordo, la cessione dell’ex Ajax in estate sarebbe pressoché inevitabile. Da un olandese a un altro, perché per sostituire de Jong i catalani starebbero valutando con grande attenzione il numero 14 rossonero, che per la medesima fonte ha una valutazione di 60 milioni di euro. Ma è molto probabile che questa cifra non sia sufficiente per far vacillare il Milan.

Reijnders più Kean: il Barcellona può fare doppietta in Serie A

Ne basterebbero due in più, invece, per mettere le mani su Kean. Che a detta della fonte ispanica, sarebbe uno dei profili che il Barça sta valutando per rinforzare il reparto avanzato. A Flick, del resto, servirà una alternativa valida a un Lewanodwski che ad agosto spegnerà 37 candeline.

Kean ha una clausola risolutiva che, per l’appunto, ammonta a 52 milioni di euro. Una clausola, però, che il club di Laporta difficilmente si spingerebbe a pagare, anche perché le risorse del Barcellona sono piuttosto limitate. Per il classe 2000 vercellese si parla pure del Bayern, mentre in Italia potrebbe muoversi il Napoli di De Laurentiis considerato il ritorno in Champions League.