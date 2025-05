Juventus: Guardiola lo scarica, affare low cost per i bianconeri

Giuntoli potrebbe regalare ai tifosi un giocatore di esperienza oltre che duttile. Il suo rapporto con il Manchester City sembra essere ai ferri corti

Dal Manchester City alla Juventus per rilanciarsi. Potrebbe essere questa la volontà di un giocatore che non sembra più rientrare nei piani di Guardiola. Secondo le informazioni di Caught Offside, il club inglese sembra aver dato il benservito al calciatore. L’obiettivo sarebbe quello di cederlo nel prossimo calciomercato per consentire di andare a prendere altri rinforzi in quel reparto. I media britannici parlano di un interesse del West Ham nei suoi confronti, ma non è da escludere che i bianconeri possano inserirsi nell’affare.

Sappiamo come quest’anno in alcune situazione sono mancati giocatori di esperienza in casa Juventus. Quei leader di spogliatoio che in passato hanno portato i bianconeri ad ottenere dei risultati importanti. Quindi il giocatore potrebbe davvero essere utile alla Vecchia Signora. Il Milan, per esempio, con Walker ha trovato quel rinforzo che ha permesso di fare un minimo di svolta. E non è da escludere che Giuntoli nel prossimo calciomercato possa compiere una operazione simile per alzare ancora di più il livello della squadra.

Calciomercato Juventus: occhi in casa City, i dettagli

Il Manchester City è una di quelle squadre che si rinnoverà nel prossimo calciomercato e la Juventus segue con attenzione per capire eventuali occasioni. Una in particolare potrebbe davvero stuzzicare i bianconeri. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e valutazioni e vedremo quali saranno le scelte da parte dello stesso club.

Dall’Inghilterra confermano come il Manchester City non ha intenzione di confermare Stones. Una occasione di calciomercato che la Juventus è pronta a valutare con attenzione. Il classe 1994 in passato ha ricoperto diversi ruoli in difesa e rappresenterebbe quel rinforzo utile ad alzare ancora di più il livello della squadra. Naturalmente per il momento siamo nel campo delle ipotesi e non c’è nessuna trattativa in corso.

L’obiettivo della Juventus nel prossimo calciomercato è quella di andare a trovare giocatori di esperienza e in grado di alzare ancora di più il livello. E Stones potrebbe davvero rappresentare il rinforzo giusto per consentire alla Vecchia Signora di fare un salto di qualità importante.

Mercato Juve: Stones nuova idea per la difesa?

Il Manchester City non ha alcuna intenzione di continuare con Stones e quindi è pronto ad ascoltare nel prossimo calciomercato tutte le offerte nonostante è un calciatore di assoluto livello.

Per questo motivo la Juventus è pronta ad approfittare della situazione per prendere Stones durante l’estate e andare a rinforzare ancora di più la rosa.