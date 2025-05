Il futuro di Conte è deciso: Juventus e Milan hanno perso le speranze

Le ultime sul futuro dell’ex Tottenham: la scelta sul tecnico italiano sembra davvero essere fatta. Il punto della situazione

Ancora quattro giornate e la Serie A 2024-2025 andrà in archivio. Al momento la classifica ci dice che il Napoli di Antonio Conte è davanti a tutti con i suoi 74 punti, tre in più dell’Inter.

L’allungo è arrivato lo scorso weekend, grazie al successo degli azzurri contro il Torino e al ko dei nerazzurri contro la Roma. Ai campani, alle prese con diversi infortuni, basterà ottenere tre vittorie e un pareggio per diventare campioni d’Italia. Il calendario non appare proibitivo, con il Napoli chiamato ad affrontare il Lecce e il Parma in trasferta e il Genoa e il Cagliari in casa. L’Inter, invece, giocherà domani contro il Verona, prima di affrontare il Torino, la Lazio e il Como.

Tutto, dunque, è nelle mani del Napoli e di Antonio Conte. Un Antonio Conte, che è riuscito a portare Di Lorenzo e compagni dal decimo posto della scorsa stagione alla vetta della classifica. La conquista dello Scudetto, ovviamente, sarebbe visto come una grandissima impresa, ma il tecnico salentino ha già vinto la sua personalissima sfida.

Futuro Conte, il punto della situazione

Conte, infatti, ha dimostrato ancora una di essere una certezza, una garanzia di successo. Ed è inevitabile che diverse squadre lo stiano rimpiangendo. Di certo lo stanno facendo i tifosi del Milan, così come quelli della Juventus, che l’avrebbero voluto già la scorsa stagione.

I rossoneri, invece, hanno deciso di scommettere prima su Paulo Fonseca, poi su Sergio Conceicao. Non ha convinto nemmeno l’idea dei bianconeri di affidarsi a Thiago Motta, poi sostituito da Igor Tudor. Questa estate così è molto probabile che entrambi i club decidano di affidarsi a nuovi allenatori.

Una decisione ufficiale, come è avvenuto a Roma, non c’è ancora, ma salvo clamorosi colpi di scena all’inizio della nuova stagione Milan e Juventus saranno guidate da altri tecnici. Così il nome di Antonio Conte è tornato ad essere accostato alla panchina dei due club.

E’ evidente che tutto è nelle mani del tecnico salentino, che non ha ancora deciso se lasciare il Napoli. Oggi però le quote di GoldBet.it danno per scontata la permanenza di Conte in Campania. Un futuro in azzurro è infatti dato a 1.50. Un eventuale trasferimento alla Juventus, invece, a 2.75; a 3.75 quello al Milan. Un approdo alla Roma, infine, paga dieci volte la posta.

Napoli 1.50

Juve 2.75

Milan 3.75

Roma 10.00

Real Madrid e Inter 25.00

Newcastle, Lazio, Atalanta, Manchester City e United 50

Lecce 100