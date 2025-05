Inter, scambio folle con il top club: due per uno con Barella

Maxi scambio per i nerazzurri, lo scenario di calciomercato imprevisto ma che potrebbe decollare nelle prossime settimane

Per l’Inter, era fondamentale ritrovare fiducia dopo le ultime gare negative e il 3-3 con il Barcellona l’ha restituita ai nerazzurri, per il finale di stagione. Anzi, ci sono anche motivi di rammarico per come è andata nel complesso la partita, visto che il risultato avrebbe anche potuto essere assai più favorevole. Intanto, però, i campioni d’Italia sanno di potersi giocare tutte le loro carte per l’accesso in finale. Anche se c’è preoccupazione per la formazione che Inzaghi potrà schierare martedì al ritorno a San Siro.

Inter che rischia seriamente di dover fare a meno di Lautaro Martinez e non solo. L’assenza del capitano sarebbe sicuramente pesante, ancora una volta i nerazzurri si troveranno a dover gestire risorse ed energie in una situazione di difficoltà. Il che evidenzia ancor di più l’intenzione di un calciomercato importante, in estate, per rinnovare la rosa.

Aumentare la qualità delle alternative e ringiovanire l’organico, questi gli imperativi per i nerazzurri. Che dietro le quinte si stanno già muovendo per diverse operazioni. E altre potrebbero nascere nelle prossime settimane. Mentre in campo si pensa al secondo round contro il Barcellona, fuori dal campo gli intrecci possono portare al Real Madrid. Alcuni rumours accendono i riflettori su una possibile operazione di grande respiro sull’asse con la capitale spagnola.

Inter, due giocatori del Real nel mirino: e gli spagnoli chiedono Barella in cambio

Non è un mistero che da tempo al Real Madrid piaccia Nicolò Barella. In Spagna, sono tornati a parlare, di recente, dell’interessamento per il centrocampista nerazzurro e di una possibile nuova offensiva.

Sempre i rumours di alcuni portali specializzati nel paese iberico riferiscono che l’Inter non avrebbe mollato Arda Guler e penserebbe anche a Ceballos. Da parte dei ‘Blancos’, a questo punto, potrebbe arrivare la proposta di uno scambio due per uno, che rinnoverebbe il centrocampo nerazzurro con due calciatori di grande talento e qualità.