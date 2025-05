Conte loda Inzaghi: “Non faccio complimenti finti all’Inter, percorso Napoli straordinario”

Le parole del tecnico azzurro in sala stampa da Castel Volturno alla vigilia della delicata sfida perla 35a giornata di SerieA Enilive

Antonio Conte si presenta in sala stampa per la partita Lecce-Napoli. È un po’ anche la sua sfida. Nato e cresciuto a Lecce, esordì da professionista con i giallorossi, per poi diventare una bandiera della Juventus. E da allenatore, il destino l’ha messo addirittura di fronte i suoi stessi colori: ha allenato il Bari.

Ora con il Napoli si gioca una fetta importante della propria carriera in panchina. Antonio è ad un passo da un traguardo storico, ossia quello di portare al Napoli il quarto tricolore, appena un anno dopo la disfatta del decimo posto. E soprattutto dopo aver venduto Kvaratskhelia. Ma per farlo, servono i tre punti al Via del Mare, senza contare su alcuni titolari e sostituti: non ci saranno Neres, Juan Jesus e Buongiorno. Tutti e tre hanno praticamente chiuso in anticipo la stagione. Ci sono residue speranze di rivederli al Maradona solo all’ultima giornata contro il Cagliari.

La prima domanda è sull’importanza di Lecce-Napoli: “Non penso sia la partita dell’anno, perché mancano quattro partite per tutti. È una partita importante”

Sui cambi moduli e formazione: “Abbiamo sempre cercato di trovare nell’emergenza la formula giusta. Magari con il Monza non è riuscito, ma non esistono formule infallibili. Tutto dipende dal risultato. L’idea tattica, voglia e applicazione sono sempre rimasti, altrimenti non saremmo migliori difesa d’Europa”

Conte torna a Lecce: “Partita diversa per me”

Sul ritorno a Lecce: “Sono diventato uomo a Lecce e nessuno potrà cambiarmi. Nell’anno sabbatico ho vissuto tanto a Lecce, ho gli amici. È una partita diversa per me”

Sull’obiettivo e sull’affetto dei tifosi: “Ho sempre dichiarato che ho ricevuto tanto dai tifosi, prima di dare. Giusto sottolineare come l’obiettivo principale sia stato raggiunto con quattro giornate di anticipo: la Champions League. L’altro obiettivo che ci eravamo prefissati era dare fastidio. Manteniamo calma e umiltà, ci sono ancora quattro partite. Ho vinto e perso scudetti all’ultima giornata”

Su Olivera titolare: “Voi sapete tutto, si viene a sapere tutto (ride ndr)”

I complimenti veri alla sua vecchia Inter

Sul 3-3 di Barcellona-Inter: “Bisogna fare i complimenti all’Inter e non sono complimenti finti. Il Napoli sta facendo qualcosa di straordinario per dare fastidio all’Inter”

Su McTominay: “Ho sempre detto che nei singoli non si trovavano tantissimi gol, ma serviva una cooperativa. McTominay è un giocatore nettamente più forte rispetto a quando è arrivato. Qui sta facendo il titolare, allo United no”

Sul periodo vissuto in testa alla classifica: “Siamo stati costanti. Se vuoi restare nelle parti alti della classifica devi esserlo. Noi ci siamo, vogliamo continuare a farlo”