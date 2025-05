Dalla Juventus ai nerazzurri: nuova panchina dopo l’esonero

Danno per certo l’esonero e il benservito a fine stagione: si infiamma il valzer in panchina in vista della prossima estate

C’è grande fermento in vista della prossima estate: tante panchine potrebbero cambiare e avere un volto nuovo nel campionato di Serie A.

Il valzer degli allenatori potrebbe coinvolgere anche Stefano Pioli, che difficilmente resterà nella Saudi League anche nella prossima stagione. Tempi durissimi in Arabia Saudita per l’ex allenatore del Milan, dopo l’uscita di scena nelle semifinali della Champions League Asiatica. Fatale all’Al-Nassr il ko e l’eliminazione per mano dei giapponesi del Kawasaki Frontale.

Niente finale per la squadra di Cristiano Ronaldo e tremenda delusione anche per Pioli, che adesso rischia grosso in panchina. L’Al-Nassr era una delle favorite per la vittoria finale, ma il suo percorso nella massima competizione asiatica per club si è fermata proprio a un passo dall’ultimo atto.

Pioli verso l’esonero dall’Al-Nassr: tutte le ipotesi per il ritorno in Italia

Pioli era già nel mirino della critica nei mesi scorsi e il suo futuro sempre più incerto alla guida dell’Al-Nassr, malgrado un contratto fino al giugno 2026 con opzione per un altro anno.

La posizione dell’allenatore parmense è sempre più delicata, con la stampa araba che dà quasi per certo l’esonero al termine della stagione, considerando inoltre le poche speranze di rimonta in campionato. Secondo la testata ‘MBC’, non ci sarebbero chance per la riconferma di Pioli sulla panchina dell’Al-Nassr.

L’ex tecnico del Milan a fine stagione sarà esonerato secondo i media sauditi e per lui potrebbero quindi aprirsi le porte per un immediato ritorno in Serie A dopo il divorzio la scorsa estate dal ‘Diavolo’. Pioli è stato accostato a diverse squadre del campionato italiano: dalla Roma all’Atalanta, passando anche per la Juventus in caso di mancata riconferma di Igor Tudor.

Pioli era sbarcato solo lo scorso settembre in Arabia Saudita, firmando un contratto triennale con l’Al-Nassr da circa 12 milioni di euro netti a stagione.