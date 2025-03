Esonero immediato per Pioli: nuova panchina in Serie A

L’ex allenatore del Milan rischia grosso: sarà comunque addio a fine stagione con l’Al-Nassr. C’è subito il ritorno in Italia

Tempi duri in Arabia Saudita per Stefano Pioli, accostato a diverse panchine in Serie A per un eventuale ritorno nel campionato italiano la prossima estate.

L’allenatore parmense ha divorziato dal Milan al termine della scorsa stagione, rescindendo consensualmente il contratto che era in scadenza nel giugno 2025 con il ‘Diavolo’. A settembre Pioli si è accasato nella Saudi League al timone dell’Al-Nassr, anche se l’avventura con la squadra di Cristiano Ronaldo non sta andando per il verso giusto. Il tecnico italiano veleggia in cattive acque considerando gli ultimi risultati della formazione saudita, terza in classifica ma distante 10 punti dalla capolista Al-Ittihad.

Pioli torna in Serie A: le ipotesi Roma, Juve e Atalanta

La panchina di Pioli è iniziata così a scricchiolare e l’allenatore rischierebbe anche l’esonero a stagione in corso. Difficilmente quindi il mister emiliano resterà in Arabia Saudita anche il prossimo anno, con la sua parentesi nel campionato arabo destinata a terminare così dopo pochi mesi.

Stando infatti a quanto riporta la testata ‘Oggi Sport Notizie’, le strade di Pioli e dell’Al-Nassr sono destinate a separarsi al termine di questa stagione, malgrado un contratto fino al 2026 con opzione e un ingaggio da circa 12 milioni di euro all’anno. Occhio quindi alla posizione di Pioli la prossima estate, con l’allenatore ex Milan che punta a tornare in Italia e che può rientrare nel valzer delle panchine in Serie A. Il tecnico di Parma resta in orbita Juventus in caso di mancata conferma di Tudor, ma è un profilo inoltre tenuto sotto osservazione da parte della Roma come riportato da ‘AsRomaLive.it’. Senza dimenticare la pista che porta all’Atalanta per il post Gasperini.