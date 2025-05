Caso Curve, bufera sull’Inter: “Hanno scelto il giorno delle squalifiche”

Non convince l’entità della squalifica così come le tempistiche del patteggiamento sul caso Curve: nerazzurri nel mirino

Nella giornata di ieri l’inchiesta relativa alla curve di Inter e Milan è stato scritto un capitolo importante. La giustizia sportiva, infatti, ha fatto il suo corso, con la decisione di patteggiare da parte dei due club.

E’ notizia di ieri della sanzione pecuniaria di 30mila per il Milan, con Davide Calabria che contrariamente agli altri protagonisti della vicenda non si è accordato e verrà ascoltato dal procuratore Chiné nella giornata martedì.

Per l’Inter, invece, una multa da 70mila euro per responsabilità oggettiva, più altre sanzioni per diversi suoi tesserati: così per Simone Inzaghi e Hakan Calhanoglu è arrivata una squalificata di una giornata, con 15 e 30mila di multa. Multa, da 14500, che dovrà pagare anche Javier Zanetti.

In queste ultime ore, dunque, non si è fatto altro che discutere di come la vicenda Curve, di cui si è scritto e parlato da mesi, si sia conclusa – almeno per quanto riguarda la Giustizia Sportiva – con una giornata di squalifica per Calhanoglu e Inzaghi. Squalifica che verrà scontata nel match contro il Verona.

Caso Curve, la sentenza nel mirino di X

La notizia del patteggiamento all’indomani di Barça-Inter e nel giorno festivo del 1° Maggio: audience bassa, polvere minima e domani non escono i giornali. Capolavoro.🫡 — Giacomo Scutiero (@SCUtweet) May 1, 2025

Patteggiamento Inter: quelli che ora gridano allo scandalo perché ritengono troppo miti le sanzioni applicate, dimenticano che la Juve non venne penalizzata nonostante fosse stata riconosciuta la sua responsabilità diretta a seguito di un processo che coinvolse il suo presidente — Michele La Francesca (@miklafranc) May 2, 2025

E pure all’Inter viene concesso di patteggiare.

In @SerieA si continua a commettere reati e infrazioni ma poi tanto alla fine si patteggia ed è tutto a posto.

Poi si chiedono come mai i diritti non li vendono.

Campionato scadente e con una reputazione di merda.#patteggioni — Emme (@marco10579) May 1, 2025

L’Inter decide tutto quello che deve succedere nel calcio italiano, hanno tifosi in ogni posto che conta!

Oggi improvvisamente esce questa sentenza dove si sono scelti pure in quale giornata scontare una squalifica ridicola.

⚫️🔵💩 ora patteggiare non è più ammissione di colpa? pic.twitter.com/cRpaktLIKm — Paolo (@pol2187) May 1, 2025

Nel mirino della critica dei tanti tifosi è finita l’entità della squalifica, con annessi paragoni con la Juventus, oltre che le tempistiche