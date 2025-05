Serie A: beffa Lazio, Nuno Tavares in un’altra italiana

Nuno Tavares è pronto a liberare il suo armadietto di Formello e salutare la Lazio a poco meno di un anno dal suo arrivo in biancoceleste.

Al netto di tutti gli infortuni che ha avuto, il portoghese in questa stagione ha avuto un rendimento importante che gli ha permesso di tornare ad avere credibilità sulla scena internazionale. Una volta riscattato dall’Arsenal, la Lazio è consapevole che difficilmente riuscirà a trattenerlo nella capitale, ed è per questo che Claudio Lotito si sarebbe cominciato a coprire fissando a cifre spropositate il prezzo del cartellino di Tavares. Stando alle ultime notizie, però, in Italia ci sarebbe chi potrebbe essere disposto a sborsarla per assicurarsi la freccia lusitana.

Beffa Lazio: Nuno Tavares via, Lotito fissa il prezzo

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Nuno Tavares, che a fronte dell’importante stagione che ha fatto sarà senza ombra di dubbio uno dei profili più chiacchierati della prossima estate di calciomercato. Pronti, partenza, e neanche il tempo di dire via che già diverse squadre avrebbero bussato alla porta della Lazio per il terzino portoghese.

Prima ancora di trattarne la cessione, però, il club biancoceleste deve riscattare Nuno Tavares dall’Arsenal, operazione più che scontata considerata la soddisfazione che c’è a Formello. Claudio Lotito è però consapevole che trattenere il lusitano nella capitane sarà impossibile, soprattutto se l’interesse di alcune squadre, di Serie A in particolare, dovesse diventare insistente.

A fronte di questo, stando a quanto riportato dai colleghi di TMW, la Lazio si sarebbe portata avanti fissando a 45 milioni di euro il costo del cartellino di Nuno Tavares, valutazione che permetterebbe al club romano di trovarsi in una situazione di win-win. Ma in che senso? Semplice: se dovesse essere ceduto si registrerebbe a bilancio una plusvalenza importante, ma qualora dovesse rimanere Baroni potrà fare affidamento su di lui anche nella prossima stagione, non indebolendo così una corsia che quest’anno è stata in molte occasioni l’arma in più della Lazio.

Nuno Tavares va in un’altra italiana

Le probabilità di vedere l’anno prossimo Nuno Tavares in maglia Lazio sono davvero basse, nonostante Claudio Lotito abbia comunque fissato ad una cifra importante il prezzo del suo cartellino. E nonostante questo sia leggermente fuori portata per le italiane, due squadre di Serie A non avrebbero alcuna intenzione di mollare la presa sul lusitano.

Stando alle ultime notizie, infatti, Milan e Juventus continuano a lavorare sotto traccia per Nuno Tavares, nella speranza di riuscire a convincere la Lazio ad abbassare le proprie pretese economiche. Molto dipenderà anche dalla volontà del calciatore, perché qualora questo manifestasse il desiderio di trasferirsi in una squadra piuttosto che in un’altra, ecco che le cose potrebbero cominciare a farsi interessanti.