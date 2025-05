Calciomercato, sanzione UFFICIALE: la decisione sull’Inter

Giornata delicata per l’Inter, arriva un verdetto ufficiale in tema di calciomercato: la sanzione ufficiale e la posizione del club nerazzurro

Sono giorni e ore fondamentali, per il finale di stagione dell’Inter, che ha ancora la possibilità di correre per la conquista di Champions League e campionato, nonostante le ultime difficoltà. Il 3-3 con il Barcellona, nell’andata della semifinale europea, ha restituito un po’ di ottimismo, ma per i nerazzurri ci sono comunque delle complicazioni da affrontare, di vario genere.

Pesante eredità, della gara del Montjuic, l’infortunio di Lautaro Martinez che può saltare la gara di ritorno. Oltre all’argentino, contro il Verona, sabato sera in campionato, l’Inter non avrà Calhanoglu e Inzaghi, squalificati per la vicenda ultras. E per quanto riguarda il club nerazzurro, è arrivato anche un altro verdetto piuttosto particolare.

Un comunicato della FIGC ha infatti sancito una multa di 8mila euro per l’agente Antonio Cataldo, per il trasferimento del giovane Topalovic in nerazzurro. Cataldo è stato sanzionato per aver usufruito di collaboratori non regolarmente registrati e comunicati alla Commissione Federale Agenti Sportivi. Il comunicato però si limita alla sanzione pecuniaria per Cataldo, non essendo emersi elementi a carico dell’Inter e del giocatore, che dunque non hanno alcuna responsabilità nella vicenda. Nel loro caso non si sono registrate irregolarità.