Thuram fa ‘strike’ e Inzaghi torna a sorridere: l’undici anti-Barcellona | VIDEO CM.IT

Rifinitura per l’Inter ad Appiano Gentile prima della partenza per la Spagna: le scelte del tecnico nerazzurro in vista della semifinale di Champions League

C’è Marcus Thuram e torna subito il sorriso in casa Inter in vista della delicata semifinale d’andata di Champions League nella tana del Barcellona.

L’attaccante francese è tornato in gruppo alla vigilia della sfida del Montjuic: infortunio alle spalle e allenamento insieme al resto del gruppo in un’assolata Appiano Gentile. Il figlio d’arte scherza con i compagni, palleggia, si esibisce nel solito ‘strike’ prima del torello e per qualche secondo si confronta con Simone Inzaghi nei primi 15 minuti della rifinitura pre Barça aperti alla stampa.

👀 #Inter – Marcus #Thuram sereno e sorridente: palleggia e scherza con Arnautovic, prima di un breve confronto con mister #Inzaghi. L’attaccante francese va verso la convocazione #BarcelonaInter 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/3XN1aQHQat — Giorgio Musso (@GiokerMusso) April 29, 2025

Thuram nel corso della seduta è stato provato al fianco di Lautaro Martinez e probabilmente partirà dall’inizio domani sera nell’incrocio in terra catalana. Inzaghi quindi ritrova la ‘Thu-La’ per il fondamentale match di Barcellona, crocevia della stagione dell’Inter dopo le tre sconfitte consecutive con Bologna, Milan e Roma.

Inter, le scelte di Inzaghi per il Barcellona: torna Thuram, Pavard ai box

L’allenatore piacentino tiene alta la concentrazione e sottolinea con un “Bravo” la giocata di Lautaro nel torello, dove Barella non risparmia un duro tackle a Calhanoglu: il turco evita l’intervento e ci scherza su con il compagno di squadra.

🇫🇷 #Inter – Solito ‘strike’ con i palloni di #Thuram durante la rifinitura: il francese nella partitella è stato provato tra i titolari da #Inzaghi in coppia con #LautaroMartinez 🎥 @calciomercatoit #BarcellonaInter pic.twitter.com/U6N3SpTygV — Giorgio Musso (@GiokerMusso) April 29, 2025

Oltre a Thuram pettorina dei titolari anche per Dimarco e Bisseck nella partitella, con il tedesco davanti nel ballottaggio con Darmian per rimpiazzare l’infortunato Pavard. Per il resto sarà l’Inter dei titolarissimi con il ritorno dal primo minuto di Dumfries, dopo lo spezzone di gara domenica dell’olandese contro la Roma. La squadra volerà alle 17 per Barcellona con un charter dallo scalo di Malpensa: nessun intoppo malgrado il blackout delle ultime ore in Spagna, con capitan Lautaro in serata ad accompagnare Inzaghi nella consegueta conferenza pre partita.

🎥 #Inter – #Inzaghi tiene alta la concentrazione dei suoi e scatta anche un “Bravo” per capitan #Lautaro. Torello ad alta intensità: tackle di #Barella a #Calhanoglu, con il turco a evitare l’intervento del compagno 🧐 📲 @calciomercatoit #BarcelonaInter pic.twitter.com/hbuBp3p2H4 — Giorgio Musso (@GiokerMusso) April 29, 2025

La probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.