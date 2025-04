Laurienté in una big italiana: sarà il primo colpo

La promozione con il Sassuolo potrebbe essere l’ultimo regalo dell’esterno ai neroverdi. Durante il calciomercato estivo potrebbe lasciare il club

È rimasto per riportare il Sassuolo in Serie A. Laurienté si è sentito in parte responsabile della retrocessione, che ha rifiutato tutte le proposte arrivare nello scorso calciomercato pur di aiutare il club a tornare nel calcio che conta. Ora per lui, però, ci potrebbe essere l’approdo in una big italiana magari già nel prossima sessione estiva. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e bisognerà aspettare l’estate per avere un quadro più chiaro.

Intanto, però, Laurienté proverà a chiudere nel migliore dei modi la stagione con il Sassuolo. Mancano quattro partite per terminare l’anno e poi si ragionerà meglio sul futuro. L’ipotesi di un addio nel prossimo calciomercato non è assolutamente da escludere vista anche la volontà del giocatore di approdare in una big. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e delle valutazioni e bisognerà attendere luglio per avere un quadro più chiaro.

Calciomercato: Laurienté in una big, le ultime

Le qualità di Laurienté non sono mai passate inosservate alle big. In molte hanno sondato il terreno anche in passato, ma per il momento il giocatore ha preferito pensare al Sassuolo. Ora la situazione è destinata a cambiare considerato che il calciatore potrebbe optare anche per il passaggio in una squadra più importante. Il discorso sarà approfondito solamente nelle prossime settimane e vedremo cosa succederà.

L’edizione odierna di SportMediaset ha svelato come Laurienté sogna San Siro. Un annuncio che sembra collegato alla volontà di andare a giocare in quello stadio, ma attenzione anche alla possibilità di un trasferimento nel prossimo calciomercato nel capoluogo lombardo. In caso di mancata qualificazione in Europa, il Milan potrebbe puntare su lui per andare a rinforzare la rosa in attacco.

Laurienté è un calciatore che ha dimostrato qualità importanti e il Milan potrebbe puntare su di lui nel prossimo calciomercato per andare a sostituire per esempio Chukwueze. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e vedremo cosa succederà ad inizio della sessione estiva e se ci sarà la possibilità di chiudere questa operazione.

Mercato Milan: Laurienté il prossimo colpo?

Laurienté potrebbe rappresentare una possibilità di calciomercato del Milan. I rossoneri sono alla ricerca di profili giovani e di qualità e il francese è pronto al grande salto di qualità.

Per il momento il francese è concentrato a chiudere al meglio la stagione con il Sassuolo. Poi si penserà al calciomercato e la pista Milan–Laurienté è da seguire con attenzione.