Inzaghi risponde alla crisi dell’Inter: “Una settimana non cancella quattro anni”

L’allenatore nerazzurro interviene in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Champions in casa del Barcellona

L’avversario non è dei migliori per uscire dalla crisi: l’Inter è chiamata all’impresa domani sera nella tana della corazzata Barcellona nell’andata delle semifinali di Champions League.

Simone Inzaghi vuole lasciarsi alle spalle il periodo difficile e carica i suoi alla vigilia della sfida del Montjuic: “Momento più duro da quando sono all’Inter? Se stai giocando una semifinale di Champions non è il momento più difficile. Veniamo da una settimana storta, però c’è entusiasmo nell’affrontare una gara del genere e domani dovremo essere perfetti contro una grandissima squadra. La squadra finora hanno fatto qualcosa di straordinario: una settimana non cancella il lavoro che abbiamo fatto in questi quattro anni“, le parole del tecnico nerazzurro in conferenza stampa.

Inzaghi prosegue sul momento critico: “Siamo andati oltre ogni più rosea aspettativa, qualcuno all’inizio della mia avventura all’Inter diceva che sarebbe stato difficile arrivare tra le prime quattro in campionato… Non mi sentirete mai parlare male dei miei ragazzi e della società dopo quello che hanno fatto in questi anni. Non sappiamo come finirà la stagione: per lo scudetto non dipende più da noi, mentre in Champions siamo tra le migliori squadre d’Europa e vogliamo arrivare in finale”.

Barcellona-Inter, Inzaghi sulla presenza di Thuram: “Ha dato buoni segnali”

Sulla formazione e l’impiego dal primo minuto di Thuram, nella rifinitura provato tra i titolari: “Su Marcus valuterò domani, oggi ha fatto il primo allenamento dal Bayern Monaco. Questa mattina ha dato buoni segnali, domani mattina parlerò con lui e decideremo. Se non giocherà Thuram, dovrò scegliere tra Taremi e Arnautovic. L’unico indisponibile è Pavard: possiamo schierare Bisseck, ma anche Darmian o de Vrij in quel ruolo. Dimarco? Ha avuto un problema che lo ha tenuto fuori, adesso sta bene e domani giocherà dal primo minuto”, spiega Inzaghi.

Sul Barcellona, che sabato ha conquistato la Coppa del Re a spese del Real Madrid: “Stanno facendo un percorso incredibile, hanno già vinto due trofei. Abbiamo massimo rispetto, però nessuna paura: finora abbiamo affrontato grandi avversarie, in Champions c’è questo tipo di concorrenza e l’Inter ha fatto un percorso strepitoso. Domani sera vogliamo giocare una semifinale da vera Inter. Yamal? È un talento unico al mando, riesce a fare grandissime giocare al servizio della squadra. Sarà un osservato speciale, anche se il Barcellona ha tanti altri giocatori in grado di fare la differenza”, conclude Inzaghi.