Inter, doppio colpo dal Como: Inzaghi ora può restare

L’Inter inizia a programmare anche il futuro, oltre a restare concentrato ovviamente sul presente, ed attenzione in tal senso ad un doppio rinforzo che arriva direttamente dal Como. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Si tratta di una autentica guerra di nervi che attende l’Inter nel prossimo mese. E’ lapalissiano, infatti, che dopo una stagione fatta correndo a mille chilometri orari su ogni fronte, dalla Coppa Italia fino ad arrivare alla UEFA Champions League, al momento del raccolto la squadra di Simone Inzaghi sia venuta meno. Nel giro di una settimana ha visto sfumare l’obiettivo Triplete, perdendo in Coppa Italia per 3-0 per mano del Milan e rimediando due sconfitte in campionato contro Bologna e Roma. Che hanno permesso al Napoli prima di agganciare la vetta e poi di allungare.

Domani sera, però, i nerazzurri non possono abbassare l’attenzione, dal momento che in Champions contro il Barcellona il margine di errore è ridotto ai minimi termini. Bisogna scacciare dalla mente la paura e lo spauracchio degli zero titoli dopo un percorso tanto avvincente. Serve però anche programmare il futuro e capire se Simone Inzaghi guiderà ancora la squadra. In tal senso, per convincerlo alla permanenza, attenzione al doppio colpo che può arrivare dal Como dei miracoli di Cesc Fabregas. Andiamo a vedere le ultime.

Inter, pronta la rivoluzione in estate: doppio rinforzo dal Como?

Come è noto, da tanto tempo l’Inter si sta muovendo con vivo interesse sulle tracce di Nico Paz, una delle stelle più lucenti in senso assoluto di questa Serie A che sta per volgere al termine. Il Como è proprietario del cartellino, ma attenzione alla recompra che si è riservato il Real Madrid, che sta valutando di portarlo al campo base. L’argentino per Simone Inzaghi sarebbe perfetto, potrebbe giocare con continuità e sarà sicuramente un fattore da considerare. Anche per lo stesso calciatore. Ma non è tutto, dal momento che Marotta può piazzare un altro colpo in riva al lago.

Con il futuro di Frattesi che appare a dir poco incerto, l’Inter deve pensare pure a come strutturare la linea mediana. In tal senso, a quanto pare i nerazzurri potrebbero trovare proprio nel Como il rinforzo di cui hanno bisogno. Secondo Sportmediaset, infatti, a quanto pare Marotta ed Ausilio hanno messo gli occhi su Maximo Perrone, in prestito ma di proprietà del Manchester City. Al momento non rientra nei piani dei Citizens e per questo può partire per una cifra che si aggira intorno ai 15 milioni di euro. L’obiettivo dell’Inter è quello di bruciare la concorrenza.