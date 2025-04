Conte ci riprova, la Juventus nel mirino: Manna già all’attacco

La Juventus sempre nel mirino e Antonio Conte ci riprova: Giovanni Manna ha cominciato già la sua spedizione

La stagione del Napoli è stata inaspettatamente un viaggio ricco di emozioni e sorprese positive. Al primo colpo, Antonio Conte ha condotto la squadra alla lotta per lo Scudetto. Comunque vada a finire il campionato, è un grande successo per la società che solo 12 mesi fa si trovava al decimo posto, lontano dall’Europa e con una situazione interna ai limiti del disastro. Anche il capitano Di Lorenzo stava per lasciare il club.

C’è voluta la mano di Conte. Potrebbe essere il titolo di un nuovo film di Paolo Sorrentino. E Conte sarà importante anche per la costruzione di un Napoli in vista della Super Champions League. Infatti, il tecnico azzurro – ancora incerto di restare – avrebbe dato alcune indicazioni per la prossima stagione. Il diesse Manna è a lavoro per migliorare i reparti e starebbe visionando diversi calciatori, tra cui un titolare della Juventus.

Calciomercato Napoli, scippo alla Juventus: Conte vuole il difensore della Nazionale

Già adocchiato nei mesi passati, ora i primi segnali inequivocabili di una possibile intesa. Giovanni Manna ha cominciato la sua spedizione per provare a convincere Federico Gatti a trasferirsi a Napoli.

Il contatto tra i due è avvenuto a Coverciano, lunedì 28 aprile, quando il ds del Napoli è stato premiato come miglior direttore sportivo da Inside the Sport, mentre il difensore è stato premiato con il riconoscimento “Sacrificio e Qualità”. I due si conoscono bene, poiché Manna solo fino alla scorsa stagione era un dirigente bianconero. Nel centrale della Nazionale italiana vede leadership, carisma, costanza e determinazioni. Fattori imprescindibili per lavorare con Antonio Conte.

Già qualche settimana fa, noi di Calciomercato.it, abbiamo raccontato che la Juventus ha frenato sul rinnovo di Federico Gatti e ora si può aprire un nuovo scenario per la prossima estate. Ovviamente, anche una mancata qualificazione in Champions League da parte dei bianconeri potrebbe pesare maggiormente nella valutazione di un trasferimento da parte del ragazzo.

Per quanto riguarda Conte, invece, i discorsi sono rimandati a fine stagione, quando il tecnico avrà un confronto con Aurelio De Laurentiis e proverà a tracciare il bilancio della stagione attuale e del futuro. Non è detto che le strade si dividano. Così come non è detto che l’allenatore azzurro resti certamente sulla panchina del Maradona per l’annata 2025-26, nonostante il triennio firmato appena a giugno 2024. Di certo c’è solo che lo staff di Conte sta programmando i due ritiri e Manna sta già operando sul mercato per avere una rosa già pronta a Dimaro, sede del primo raduno estivo.