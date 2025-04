McTominay sblocca Napoli-Torino, la reazione di Conte al gol del sorpasso sull’Inter

La reazione di Antonio Conte al gol dello scozzese che ha sbloccato al settimo minuto Napoli-Torino: ecco che cos’ha detto ai ragazzi

Gli occhi di tutta Napoli nello strano e unico pomeriggio domenicale ricco di calcio sono stati puntati su Inter-Roma. La sconfitta dei nerazzurri ha cambiato completamente lo scenario del campionato azzurro, poiché il destino ora è tutto nelle mani dei ragazzi di Conte.

Dopo i primi secondi di paura, con il Torino arrembante e vicinissimo al vantaggio, il Napoli ha reagito spinto dallo stadio Maradona, più caldo che mai. Al settimo minuto di gioco, Anguissa ha servito un pallone in area, dove il solito McTominay si è fatto trovare pronto.

Esultanza sobria di Antonio Conte, con la sua panchina che si è alzata per applaudire l’ex Manchester United. Il tecnico, invece, ha atteso che la squadra in campo si ricomponesse, per poi indicare a ciascuno di loro di giocare con “la testa”, con tanto di gesto per esprimere ancora meglio il concetto.

Insomma, troppo prematuro pensare al sorpasso e al primo posto in classifica. Conte ha chiesto ai calciatori di non abbassare l’attenzione. Una delle caratteristiche di questo gruppo che il mister è riuscito a ricompattare dopo l’annata terribile terminata al decimo posto.