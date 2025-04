Inzaghi mastica amaro e lancia l’allarme Pavard: “Distorsione da valutare”

Il tecnico dell’Inter ha commentato la sconfitta subita dai nerazzurri per mano della Roma, facendo anche il punto sugli ultimi infortuni

Molle e poco combattiva nel primo tempo, un’Inter irriconoscibile sotto tanti punti di vista ha prestato il fianco alla verve della Roma di Claudio Ranieri, in grado di espugnare San Siro grazie alla rete messa a segno da Matias Soulé che ha legittimato una superiorità giallorossa piuttosto evidente.

Altro passo indietro da parte dell’Inter che, con quella rimediata a San Siro, incassa la terza sconfitta consecutiva nell’arco di una settimana e deve sperare in un exploit del Torino per non veder allungato il suo distacco dalla vetta. Intervistato ai microfoni di DAZN, Simone Inzaghi ha toccato diversi temi, cominciando da un giudizio sulla prestazione dei suoi ragazzi: “Veniamo da tre sconfitte in questa settimana, il che fa male. La squadra però ci ha messo grandissima lucidità, mettendoci il cuore. Lo stadio lo ha visto e l’ha capito: è stato bello l’abbraccio del pubblico nel finale”.

Inzaghi ha poi continuato: “Non siamo abituati a tre sconfitte. Parlare di angoli, rimesse, rigori non serve. Tra qualche giorno partiamo per Barcellona. Non serve guardare la loro partita per capire che tipo di squadra sia, andiamo lì con rispetto ma non con paura“. Il tecnico dell’Inter ha poi rincarato la dose: “Oggi abbiamo fatto troppe pressioni individuali, non pressando mai da squadra. Soulé è bravo, la Roma ha fatto una grande partita. Nel secondo tempo ci abbiamo provato, avremmo meritato di più ma questo è il calcio”.

Inter-Roma, Inzaghi annuncia: “Distorsione alla caviglia sinistra per Pavard”

Proprio in vista della gara contro il Barcellona, però, dovranno essere valutate le condizioni di Pavard. Il difensore francese è infatti uscito dopo pochi minuti del primo tempo. Inzaghi ha rivelato: “Per Pavard si tratta di una distorsione alla caviglia sinistra. Vedremo nei prossimi giorni. Questa non ci voleva perché è il calciatore importante e poco dopo abbiamo dovuto fare un cambio che ci ha penalizzato per le sostituzioni successive”.

Prima di fare il punto della situazione sulle condizioni di Pavard, il tecnico piacentino ha comunque indicato la strada per ripartire: “Sarà tempo di cercare di recuperare energie fisiche e mentali, analizzare dove avremmo dovuto fare meglio oggi. Il secondo tempo è stato fatto con grande generosità”.