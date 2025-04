Inter, rigore negato: Marelli fa infuriare i tifosi nerazzurri

Minuti finali ricchi di pathos durante Inter-Roma. Un’altra sconfitta per i nerazzurri: infuriato Simone Inzaghi che recrimina per un calcio di rigore non dato, la verità di Marelli

Non finisce il periodo negativo in casa nerazzurra. Ora il Napoli ha l’occasione per superare l’Inter in ottica Scudetto per portare a tre punti di vantaggio: allo Stadio Maradona si preannuncia una serata entusiasmante. Simone Inzaghi è ancora infuriato per il calcio di rigore negato ai nerazzurri proprio nei minuti finali di match. Ecco la verità su Dazn da parte di Luca Marelli, esperto in chiave arbitrale: l’annuncio.

Un’altra occasione sprecata da parte dell’Inter. Una settimana da incubo per i nerazzurri che hanno collezionato un’altra sconfitta dopo quella in semifinale di Coppa Italia contro il Milan. Una sconfitta di misura contro la Roma con Soule man of the match. Ora la squadra di Simone Inzaghi dovrà subito tornare in campo per preparare la delicata sfida di Champions League contro il Barcellona. Ecco l’annuncio in diretta tv da parte dell’esperto arbitrale su Dazn, Luca Marelli, che ha analizzato subito l’episodio chiave.

Inter, Inzaghi infuriato: la verità sulla trattenuta di Ndicka

In caso di fallimento totale Simone Inzaghi potrebbe anche rischiare l’addio anticipato. Dopo aver collezionato tanti punti in campionato e in campo internazionale, ora i nerazzurri rischiano di stare a mani vuote. Scopriamo i dettagli dell’analisi di Luca Marelli per quanto successo nei minuti finali.

Subito in diretta tv è arrivata l’analisi arbitrale su Dazn da parte di Luca Marelli, che ha voluto subito commentare la trattenuta di Ndicka su Bisseck: “Ha rischiato tantissimo”. Poi ha aggiunto: “Molto prolungata, si protrae fin dal centro dell’area di rigore. E’ stata una valutazione di campo”. Subito dopo ha ripreso la linea con Pierluigi Pardo senza esporsi più di tanto per accertare il rigore: la responsabilità è stata tutta dell’arbitro Fabbri criticato apertamente dall’ambiente nerazzurro.

I tifosi sono infuriati per il risultato collezionato a San Siro: ora il Napoli ha l’occasione ghiotta per riportarsi in vetta dopo tante settimane. Conte potrebbe recuperare in extremis Raspadori per vivere un’altra serata magica al Maradona: ora l’Inter rischia di restare a mani vuote senza vincere alcun trofeo. Una voglia immensa per allungare proprio sui nerazzurri: ormai ci siamo per il rush finale tra Inter e Napoli. Si deciderà tutto fino alla fine, ma che rabbia per Inzaghi per il rigore non concesso.