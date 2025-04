Soulé inguaia Inzaghi, altro ko per l’Inter. La perla di Mandragora decide il derby contro l’Empoli

Nerazzurri ancora sconfitti: la Roma vince a San Siro grazie all’argentino. Successo anche per la Fiorentina, che vince il derby toscano

Una gara decisiva per le sorti del campionato e della qualificazione in Champions League. Una gara che si è chiusa con la terza sconfitta consecutiva da parte dell’Inter tra Serie A e Coppa Italia. Tre partite perse, tutte senza segnare. Un ulteriore segnale di quello che per la squadra di Simone Inzaghi è il momento di massima difficoltà.

Un ulteriore passo falso di cui può certamente approfittare il Napoli, che ospiterà il Torino. A decidere la sfida di San Siro, infatti, è Matias Soulé, che nel primo tempo trova il destro vincente dopo un rimpallo in area di rigore. La rete dell’argentino è decisiva per le sorti del match e potrebbe esserlo anche nella corsa al campionato e alla Champions League. Sempre in chiave europea, la Fiorentina vince soffrendo il derby contro l’Empoli e resta aggrappata al treno Europa. Gli azzurri invece non riescono a superare il Venezia e ora dovranno sperare nei passi falsi di chi li precede.

A San Siro il match evidenzia grandi difficoltà per i padroni di casa. La Roma sblocca il match grazie a Soule, che approfitta di un rimpallo vincente su tiro da fuori. Dopo il gol e soprattutto nella prima parte di ripresa, la Roma sciupa delle grandi occasioni in ripartenza. Prima Pisilli e poi Dovbyk calciano malamente non centrando la porta di Sommer. Nel finale assalto nerazzurro, con Dumfries prima e Bisseck poi che protestano per delle trattenute in area di rigore, ma Fabbri lascia correre in tutte le circostanze. Una vittoria fondamentale per la Roma, una vittoria che può regalare al Napoli il sorpasso in campionato: agli azzurri basterebbe quantomeno non perdere con il Torino per staccare la squadra di Inzaghi.

Inter-Roma e Fiorentina-Empoli: tabellino e classifica

La Fiorentina sfata invece il tabù Empoli e vince il derby. Adli apre subito le marcature trovando il giusto varco nella difesa empolese. Straordinario poi il raddoppio di Mandragora, che in rovesciata supera Vasquez. Nella ripresa i padroni di casa partono con ritmo basso e l’Empoli ne approfitta. Fazzini trova il secondo gol consecutivo, ma la squadra di D’Aversa non riesce a trovare il pari.

Con questi risultati la Roma aggancia il Bologna al quarto posto, mentre l’Inter rischia di vedersi sfuggire la vetta, con il Napoli che ha una ghiottissima chance contro il Torino. Resta agganciata al treno Europa anche la Fiorentina, mentre l’Empoli non riesce a superare Venezia e Lecce.

Inter-Roma 0-1

Marcatori: Soulé 22′

Fiorentina-Empoli 2-1

Marcatori: Adli (F) 7′, Mandragora (F) 25′, Fazzini (E) 57′.

CLASSIFICA SERIE A: Inter* e Napoli 71; Atalanta 64; Bologna e Roma* 60; Juventus, Lazio e Fiorentina* 56; Milan 54*; Torino 43; Como 42*; Udinese 40; Genoa 39*; Verona 32; Parma 31; Cagliari 30; Lecce 26; Empoli* e Venezia* 25; Monza 15.

*una partita in più