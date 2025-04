Inter e Juventus avvisate e beffate per Solet: irrompono i rossoneri

Svolta per il futuro di Oumar Solet, difensore dell’Udinese nel mirino di molte società di prestigio: i rossoneri fanno saltare il banco

Tra i nuovi arrivi in Serie A del mercato di gennaio, uno dei colpi più azzeccati è senza dubbio stato Oumar Solet. Affare notevole, quello dell’Udinese, che si era assicurata già in anticipo il difensore francese dal Salisburgo e i fatti hanno dimostrato che i friulani ci avevano visto lungo, eccome.

Solet si è imposto da subito con prestazioni di tanta sostanza, mostrando di poter essere un difensore di altissimo profilo e non a caso già monitorato da numerosi club importanti. Al punto che nelle preferenze degli addetti ai lavori ha di fatto scalzato il compagno di squadra Bijol, che sembrava il prospetto più interessante tra i bianconeri.

Solet è piuttosto ambito, giovane e con margini di miglioramento ancora enormi. Ci pensano Juventus e Inter, ma anche il Napoli può dire la sua. Tuttavia, per tutti questi club scatta l’allarme dell’intromissione dei rossoneri, che possono far saltare il banco all’improvviso.

Inter e Juve ko per Solet: il Bournemouth lo prende al posto di Huijsen

I rossoneri in questione non sono quelli del Milan ma quelli del Bournemouth, che avrebbero messo Solet nel mirino per rimpiazzare la probabile partenza di Huijsen.

Lo spagnolo ex Roma e Juventus in Inghilterra sta facendo benissimo e non sorprende che abbia attirato l’interesse di società anche di grossissimo calibro come il Real Madrid. Il Bournemouth pregusta una cessione tra i 50 e i 60 milioni di euro, che gli darebbe potere d’acquisto notevole per poter sbaragliare la concorrenza nella ricerca di un erede di Huijsen. Secondo gli inglesi di ‘TBR Football’, Solet sarebbe una delle prime opzioni dei ‘Cherries’. Che al tempo stesso mettono nel mirino un altro degli obiettivi delle italiane, vale a dire Christian Mosquera del Valencia.