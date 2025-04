Infortunio Jovic, cambiano i piani del Milan: beffata l’Inter

E pensare che dopo la doppietta nel derby si pensava che il Milan potesse continuare con Luka Jovic anche nella prossima stagione.

L’infortunio di oggi potrebbe però cambiare nuovamente i piani del Diavolo, anche perché fare affidamento su un giocatore come il serbo che non ti garantisce un certo numero di partite potrebbe non avere chissà quanto senso. Ed è proprio per questo che la dirigenza rossonera si sarebbe già cominciata a guardare intorno, individuando in un obiettivo dell’Inter, fra le altre cose, il profilo perfetto sul quale andare a puntare in vista della prossima stagione.

Cambiano i piani del Milan dopo l’infortunio di Jovic

L’uomo più in forma di questa squadra si è fermato a causa di un infortunio che ne potrebbe condizionare anche il futuro. Stando ai colleghi di MilanNews.it, infatti, Luka Jovic non è sceso in campo contro il Venezia a causa di un problema lombare che verrà rivalutato nelle prossime settimane dallo staff medico rossonero.

A fronte di questo, considerando anche la pubalgia che difatti ne ha condizionato anche tutta la prima parte di stagione, ha tanto senso per il Milan puntare su un giocatore che non dà garanzie a livello fisico? È questa la domanda alla quale la dirigenza rossonera deve rispondere, anche perché da questa potrebbe dipendere anche parte della programmazione della prossima stagione. Allo stesso tempo, però, il dt Moncada si è detto molto contento di Luka Jovic e del suo rendimento, ma qualcosa il Milan potrebbe comunque farla nel prossimo calciomercato, giusto per non restare scoperto.

Stando alle ultime notizie, infatti, il Diavolo avrebbe messo gli occhi su Nikola Krstovic, attaccante da 11 gol e 3 assist in 38 presenze stagionali con la maglia dei salentini del Lecce. Il montenegrino non sarebbe l’unico sulla lista del gruppo di lavoro rossonero, ma fra tutti sembrerebbe il più abbordabile, oltre a quello che convincerebbe di più.

Concorrenza Milan-Inter per l’attaccante

Se Luka Jovic non dovesse essere confermato anche nella prossima stagione il Milan avrebbe già pronto l’attaccante con il quale andarlo a sostituire.

Stiamo parlando di Nikola Krstovic, numero 9 del Lecce sul quale si sarebbe posata l’attenzione anche dell’Inter stando ai colleghi di TMW. L’impressione, però, è che il montenegrino possa preferire la sponda rossonera a quella nerazzurra del naviglio, non tanto per una questione economica ma prettamente tecnica, anche perché in carriera non hai mai giocato al fianco di un altro attaccante, e quindi questo “piccolo” dettaglio potrebbe incidere e non poco nella sua decisione finale. Allo stesso tempo, però, non sono da escludere incredibili colpi di scena, anche perché Inter e Milan non sarebbero le uniche squadre sulle tracce di Krstovic. Staremo a vedere.