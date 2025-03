Dal Lecce ad una big di Serie A: colpo Krstovic per 30 milioni

L’attaccante è finito nel mirino delle grandi squadre. La sfida è davvero aperta: il punto della situazione in vista dell’estate

La scorsa stagione, al primo anno in Serie A, sono stati sette i gol segnati. Oggi, con ancora undici partite da disputare, l’attaccante ha eguagliato il suo record, realizzando una rete anche in Coppa Italia, per un totale di otto centri.

La stagione di Niola Krstovic, con la maglia del Lecce, è, dunque, certamente positiva e molte squadre se ne sono accorte. Difficile che il centravanti classe 2000 di Golubovac passi inosservata. Krstovic è un attaccante, che oltre a segnare, gioca tantissimo per i compagni. Il club salentino, allenato da Marco Giampaolo, è aggrappato alle sue giocate per la salvezza, ma la sua presenza sabato sera contro il Milan è in dubbio. Il calciatore, come comunicato dai giallorossi, ha svolto un lavoro personalizzato a causa di una contusione alla coscia destra.

Le sue condizioni verranno valutate a partire da domani. La speranza dei tifosi del Lecce è chiaramente quella di vederlo in campo contro i rossoneri. Il Milan, guarda caso, è uno del club maggiormente interessati all’attaccante.

Futuro Krstovic: non solo il Milan sull’attaccante

I rossoneri hanno già effettuato un sondaggio nelle ultime ore del calciomercato di gennaio, ma sono pronti a riprovarci in estate.

La valutazione fatta dal Lecce, però, è davvero alta: secondo AntennaSud, per lasciare andare Krstovic, Pantaleo Corvino vorrebbe 30 milioni di euro. Una somma considerevole, ma i salentini hanno dimostrato di essere una bottega gara e l’ultima cessione, di Dorgu al Manchester United, ne è una dimostrazione.

Krstovic al Milan andrebbe ad aiutare Santi Gimenez, ma i rossoneri non sono l’unica squadra interessata. Attenzione, infatti, alla Roma, che come il Diavolo cerca un centravanti di scorta da affiancare Dovbyk. Questi, dunque, potrebbero essere gli ultimi mesi di Krstovic al Lecce, ma la sua permanenza in Serie A non è certo scontata. La Premier League è sempre lì in agguato.