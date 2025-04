Conte alla Juventus: gli scenari per realizzare il sogno bianconero

Antonio Conte potrebbe davvero ritornare ad allenare la Juventus? Analizziamo i possibili scenari che permetterebbero ai bianconeri di realizzare il sogno

Un sogno, una suggestione. Per il momento non si possono usare termini diversi per definire l’ipotesi che vedrebbe Antonio Conte nuovamente sulla panchina della Juventus. Sono trascorsi ormai quasi 11 anni da quel luglio del 2014, che ha rappresentato l’ultima volta in cui il duro tecnico leccese ha guidato la sua squadra, quella che lo ha cresciuto come giocatore e che lo ha lanciato nella stratosfera come allenatore.

Nei successivi 11 anni c’è stata la parentesi della Nazionale, poi il Chelsea, il ritorno in Italia con lo scudetto nella rivale Inter, una parentesi infelice al Tottenham e infine la terza esperienza in Serie A con il Napoli. Proprio con i partenopei sta vivendo una stagione al cardiopalma, con 5 partite da giocare e gli stessi punti dell’Inter al primo posto. Il destino è nelle proprie mani e l’esito del campionato potrebbe risultare determinante per il suo futuro.

Conte, la Juve spera: tutte le ipotesi per rivederlo in bianconero

Non è un mistero che la Juventus stia sperando di rivedere Antonio Conte sulla propria panchina. Dopo il fallimento Thiago Motta, la dirigenza bianconera vuole tornare a vincere. Troppo tempo è trascorso dall’ultimo scudetto e Conte sarebbe l’uomo giusto per riportarlo a Torino.

E a proposito di Torino, i granata saranno il prossimo avversario del Napoli, in una corsa scudetto che potrebbe chiudersi anche oltre l’ultima giornata di Serie A in caso di spareggio. Vincere subito il titolo potrebbe anche significare un addio più facile con gli azzurri. Il patron De Laurentiis potrebbe far partire più facilmente l’allenatore. Mentre una sconfitta, con promessa di un super mercato, stuzzicherebbe uno come Conte, a caccia di vendetta.

E la Juve? Anche per la Juventus il finale di stagione sarà determinante. I bianconeri non hanno ancora la certezza di centrare il quarto posto valido per la prossima Champions League ed esserci o non esserci farà tutta la differenza del mondo. In caso di qualificazione, Tudor verrebbe confermato e disputerebbe anche il prossimo Mondiale per club da giugno a luglio.

Al contrario, invece, un mancato approdo porterebbe all’esonero del tecnico bianconero con ogni probabilità. Ma il tempo stringerebbe. Questo perché la dirigenza della Juventus, in attesa di capire la volontà di Conte, dovrebbe provare a convincerlo per firmare un contratto entro il Mondiale e, dunque, in 2 settimane tra la fine del campionato e l’inizio della competizione internazionale.

Oppure, affidarsi all’ennesimo traghettatore per poi portare Conte in bianconero solamente a metà luglio. Un’ipotesi che appare improbabile, specie perché il tecnico salentino dovrebbe lasciare il Napoli con largo anticipo prima di trovare un’altra sistemazione e con un solo mese di tempo per costruire la sua nuova Juventus prima dell’inizio del campionato.

Conte alla Juventus, dunque, resta un sogno. Come tale, non è impossibile da realizzare, ma sicuramente sarà complesso. Il tempo è breve e il calendario della Juventus è serrato. Non resta che attendere il prossimo mese e capire.