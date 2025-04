Dal Napoli alla Juve: 30 milioni e via libera Osimhen

La Juve a caccia del nuovo bomber per la prossima stagione: che intreccio di mercato per l’attaccante nigeriano

Tonfo della Juventus sul campo del Parma, che complica i piani Champions per la truppa di Igor Tudor. Un deciso passo indietro per i bianconeri, scivolati al quinto posto in classifica dietro al Bologna.

C’è poco o nulla da salvare nella disfatta del ‘Tardini’ per la Juve, con Vlahovic e Kolo Muani ancora una volta inconcludenti e a secco di reti. Il francese prosegue nella sua astinenza da gol dopo un avvio scoppiettante, al pari dell’ex Fiorentina che è rimasto negli spogliatoi all’intervallo a causa di un problema muscolare alla coscia. Il numero nove fino a quel momento però non aveva convinto e neanche la fiducia di Tudor è servita per il momento a rigenerarlo. Il futuro di Vlahovic inoltre è sempre più lontano da Torino, con la Juventus che nel mercato estivo cercherà di cederlo al miglior offerente per non rischiare di perderlo a parametro zero nel 2026 alla scadenza del contratto.

Intreccio Osimhen-Hojlund e nuovo bomber per la Juventus

Oltre a Vlahovic la Juve sta riflettendo anche sul destino di Kolo Muani, che senza la qualificazione in Champions League molto probabilmente saluterebbe la Continassa per far ritorno al Paris Saint-Germain.

La ‘Vecchia Signora’ quindi è a caccia di un nuovo riferimento offensivo in vista della prossima stagione e un pallino del Dt Giuntoli rimane sempre Victor Osimhen. L’assalto però al nigeriano è complicato, visti i rapporti con il Napoli e la concorrenza agguerrita del Manchester United. I ‘Red Devils’ puntano con decisione su Osimhen e sono pronti ad accontentare le richieste di De Laurentiis per il cartellino del bomber, attualmente in prestito al Galatasaray. Lo United avrà necessariamente bisogno di fare cassa per l’investimento Osimhen e in lista di sbarco c’è Hojlund, anche lui finito sull’agenda della Juventus come alternativa al nigeriano.

L’ex Atalanta – corteggiato dallo stesso Napoli – ha deluso Oltremanica e stando al ‘Guardian’ il club di Manchester si accontenterebbe di 30 milioni di sterline (al cambio circa 35 milioni di euro) per il cartellino del danese classe 2003. Meno della metà di quanto speso due anni fa per portarlo in Premier League e certamente una cifra non così proibitiva per la Juve.