Come cambia la Juventus dopo il rinvio: un big resta fuori

La Juve domattina tornerà a Parma per giocare la sfida della 33° giornata di campionato: le scelte di Tudor in vista del match del ‘Tardini’

Niente Serie A nel giorno di Pasquetta dopo la scomparsa del Papa e che causato lo slittamento dei posticipi della 33° giornata di campionato.

Parma-Juventus sarà quindi recuperata domani pomeriggio insieme alle altre partite come comunicato dalla Lega, con il gruppo bianconero che appresa la notizia è tornato subito a Torino per allenarsi. Seduta pomeridiana ieri alla Continassa per gli uomini di Tudor, che ripartiranno domattina nuovamente per l’Emilia ma stavolta in aereo. Cambio di programma che potrebbe permettere all’allenatore croato di modificare la formazione iniziale in vista della sfida del ‘Tardini’, fondamentale nella corsa al quarto posto per la Juve.

Tudor per la trasferta di Parma aveva recuperato in extremis Yildiz, non al massimo però della condizione e destinato ad accomodarsi in panchina. Il fantasista turco probabilmente sarebbe entrato in corso d’opera, lasciando una maglia da titolare dal primo minuto a Kolo Muani nel tridente offensivo dei bianconeri insieme a Vlahovic e Nico Gonzalez.

Juventus, le scelte di Tudor per il Parma: dubbio Yildiz, ancora fuori Koopmeiners

Juventus quindi col doppio centravanti e con il tandem Vlahovic-Kolo Muani per la prima volta in campo insieme sotto la gestione Tudor. Il rinvio del match del ‘Tardini’ può comunque rimescolare le carte, visto che Yildiz avrà due allenamenti in più nelle gambe e una condizione migliore rispetto a lunedì sera.

Il numero 10 andrà in ballottaggio con Kolo Muani e solo oggi dopo la rifinitura Tudor scioglierà le riserve sulla trequarti della ‘Vecchia Signora’. Chi invece va verso un nuovo forfait è Teun Koopmeiners, che anche ieri si è allenato a parte lontano dal resto del gruppo. Difficilmente l’olandese tornerà ad allenarsi con la squadra prima della partenza per Parma, visto che non ha smaltito anche il fastidio al tallone accusato contro il Lecce. Koopmeiners a scopo precauzionale dovrebbe quindi restare ancora fuori dalla lista dei convocati, con l’obiettivo di tornare abile e arruolabile domenica nella gara casalinga con il Monza.

La probabile formazione della Juve (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Nico Gonzalez, Kolo Muani (Yildiz); Vlahovic.