PAGELLE E TABELLINO MILAN-ATALANTA 0-1: Lookman fa la differenza, Leao e Pulisic no

Voti, top e flop del match del campionato di Serie A tra gli uomini di Conceicao e quelli Gasperini. Ecco i migliori e i peggiori della partita

All’Atalanta basta una giocata per portare a casa i tre punti contro un Milan senza grande voglia. L’azione che permette ai bergamaschi di segnare, nasce dai piedi di Lookman, sicuramente il migliore in campo.

Ecco i voti:

MILAN

Maignan 6,5

Tomori 5 – Dall’83’ Chukwueze s.v.

Gabbia 6

Pavlović 5

Jiménez 5,5 – Dal 75′ Joao Felix 5

Fofana 6

Reijnders 5,5

Hernandez 6

Pulisic 4,5 – Dal 75′ Abraham 5,5

Jovic 6 – Dal 75′ Sottil s.v.

Leao 4,5 – Dall’83’ Gimenez s.v.

All. Conceicao 4,5

ATALANTA

Carnesecchi 6

Zappacosta 5,5 – Dal 59′ Toloi 5,5

Hien 6,5

Djimsiti 6 – Dal 59′ Kossounou 6

Bellanova 6,5 –

De Roon 6,5

Ederson 7

Cuadrado 4,5 – Dal 59′ Ruggeri 6

Pašalic 6 – Dal 79′ De Ketelaere s.v.

Lookman 7,5

Retegui 5

All. Gasperini 6,5

Piccinini 6

I migliori e i peggiori del match di San Siro

TOP – MAIGNAN 6,5 – In una partita povera di spunti da parte del Milan, il portiere si mette in mostra con un super intervento nel finale con i piedi su Lookman. Lo spavento dovuto al trauma cranico è ormai alle spalle.

FLOP – PULISIC E LEAO 4,5 – Partita piena di errori sia per l’americano che per il portoghese. I due giocatori che hanno spesso fatto la differenza per il Milan, non riescono a lasciare il segno con le loro giocate. Il sette sparisce tra le maglie bianche dell’Atalanta, il dieci, invece, appare lento e mai preciso con la palla tra i piedi.

TOP – LOOKMAN 7,5 – Non è suo l’assist del gol di Ederson, ma la giocata decisiva nasce dai suoi piedi. Quando ha il pallone crea costantemente problemi al Milan. Non trova il gol solo per un grande intervento di Mike Maignan.

FLOP – CUADRADO 4,5 – Le 36 primavere si sentono davvero tutte. Mai uno spunto degno di nota, sempre in difficolta con Theo Hernandez. Lascia il campo dopo un fallo da giallo proprio sul francese.

TABELLINO

MILAN-ATALANTA 0-1

MILAN (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Jiménez, Fofana, Reijnders, Hernández; Pulisic, Jović, Leão. A disp.: Sportiello, Torriani; Bartesaghi, Florenzi, Terracciano, Thiaw; Bondo, Musah; Abraham, Chukwueze, Félix, Gimenez, Sottil. All.: Conceição.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Zappacosta, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Éderson, Cuadrado; Pašalić, Lookman; Retegui. A disp.: F. Rossi, Rui Patricio; Kossounou, Ruggeri, Tolói; Brescianini, Maldini, Samardžić, Sulemana; De Ketelaere. All.: Gasperini.

GOL: 63′ Ederson (A)

AMMONITI: Cuadrado (A)

ESPULSI:

Arbitro: Piccinini di Forlì.

Spettatori: 72.845