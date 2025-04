Klopp torna in panchina: l’annuncio ufficiale ribalta la Serie A

Il tedesco dopo l’esperienza al Liverpool è pronto a guidare una nuova squadra: ecco cosa può succedere a breve. Il punto della situazione

E’ tempo di tornare in panchina. Jurgen Klopp potrebbe presto abbandonare la propria posizione di Global Football Director di Red Bull, che ricopre dal 1° gennaio, per tornare a guidare una squadra, secondo la stampa spagnola.

E’ AS a scrivere come il tedesco sembrerebbe stanco e per nulla entusiasta del nuovo ruolo che sta ricoprendo da qualche mese. Così il giornale spagnolo sottolinea come l’ex Liverpool sarebbe pronto a guidare una nuova squadra. Ma non proprio una squadra qualsiasi. Al momento, infatti, Klopp prenderebbe in considerazione solo due progetti: il Brasile e il Real Madrid.

Clamorosamente, dunque, il destino del tedesco potrebbe incrociarsi con quello di Carlo Ancelotti. L’italiano rischia di non finire la stagione, ma in estate quasi certamente sarà addio ai Blancos, con le suggestioni Milan e Roma a mettere in pericolo le ambizioni del Brasile.

Real Madrid: corsa a due per la panchina, ecco il futuro di Ancelotti

L’annata di Mbappe e compagni rischia di essere davvero fallimentare: l’eliminazione dalla Champions League brucia parecchio e la vetta de LaLiga è lontana. Ecco perché Florentino Perez starebbe pensando ad una nuova guida.

La più gettonata appare essere quella che porterebbe a Madrid Xabi Alonso, ma attenzione all’idea Jurgen Klopp, anche se il suo agente, Marc Kosicke, ha liquidato così le voci sui propositi di fuga a Sky Sport De: “Jürgen è molto contento del suo nuovo ruolo alla Red Bull”. E Carlo Ancelotti? Il tecnico italiano è ancora corteggiato dal Brasile (ecco perché il suo futuro si intreccia con quello di Klopp), che lo vorrebbe in panchina addirittura già a giugno, ma in queste ore il suo nome è tornato ad essere accostato alla Roma, ma c’è chi sogna, tra i tifosi, di vederlo sulla panchina del Milan. Carlo Ancelotti, chiaramente, non faticherà a trovare squadra, le opportunità non gli mancheranno di certo.