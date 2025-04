Napoli, shock Conte: “Scudetto all’Inter” e ritorno alla Juve

Molti tifosi azzurri non hanno per nulla apprezzato le dichiarazioni rilasciate dal tecnico alla vigilia della gara col Monza

Continuano a far discutere le dichiarazioni di Conte alla vigilia di Monza-Napoli. Dichiarazioni non rende bene l’idea, perché quello messo in atto dal salentino è stato un vero e proprio attacco alla società.

Un attacco per tanti inopportuno, poiché alla vigilia di un weekend che – almeno sulla carta – potrebbe consentire a Lukaku e compagni di ridurre il gap dall’Inter impegnata domani a Bologna.

Diciamo anche che Conte ha fatto Conte. Un Conte in piena regola, sempre contro la propria società per ribadire che se certi risultati arrivano o sono arrivati, il merito è esclusivamente suo.

Non la conosciamo, ma possiamo immaginarla quale possa essere stata la reazione di De Laurentiis, quest’anno in modalità silenzioso per concedere tutta la scena al proprio allenatore. Leggendo sui social ci par di capire che tanti tifosi del Napoli non abbiamo preso bene l’uscita del tecnico leccese. Un’uscita che sembra fare da preludio a un addio a fine stagione, per andare dove non si sa ancora.

Il sogno di Conte è la Juve, ma in bianconero ci sono più anime e non tutte sono affascinate dal grande ex. Una pista alternativa può essere rappresentata dal Milan, ma se lo hanno respinto l’anno scorso perché dovrebbero prenderselo nemmeno dodici mesi più tardi?

Conte ha spaccato Napoli, ma anche riacceso la critica, in larga parte da lui ben ‘allenata’. Come sempre accade per figure così divisive, c’è chi è pro e c’è chi è contro.

Bargiggia contro Conte: “Egoismo e menefreghismo per il Napoli”

Alla seconda categoria, con argomentazioni più che valide, troviamo Paolo Bargiggia. Il quale su X è tornato a criticare aspramente Conte dopo le parole di ieri, a suo giudizio “piene di egoismo e di menefreghismo per il Napoli che lo paga profumatamente.

Dichiarazioni piene di egoismo e di menefreghismo per il @sscnapoli che lo paga profumatamente. Avrà deciso di lasciare lo scudetto all’@Inter prima del match col @ACMonza ? 🤣 pic.twitter.com/CTK4OKMSBH — Paolo Bargiggia (@Paolo_Bargiggia) April 18, 2025

Avrà deciso di lasciare lo scudetto all’Inter prima del match col Monza?”, conclude con sarcasmo Bargiggia.

Contro il Monza ultimissimo in classifica, praticamente con entrambi i piedi in Serie B, il Napoli dovrebbe vincere agevolmente agguantando l’Inter in testa. Ma nella remotissima ipotesi non dovesse riuscirci, sui social e a Napoli scoppierebbe il finimondo.